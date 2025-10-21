快訊

雙北山區雨量上看400毫米！北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

越南副國防部長遭控性騷擾 南韓召見越外交官抗議

中央社／ 首爾21日綜合外電報導

南韓媒體報導，南韓最近召見越南駐韓外交官，針對上月越南副國防部長訪韓期間，涉性騷擾事件提出抗議。

越南副國防部長黃春戰（Hoang Xuan Chien）被指控於9月出席年度安全論壇期間的一場晚宴中，對韓方一名女性公務員的身體不當碰觸 。

針對此事，南韓國防部21日向法新社表示，已「採取適當措施」，但對於召見越南外交官一事，未予證實。

韓國防部官員又表示，「為尊重被害人意願，相關細節不便公開」。

南韓國防部在昨天一場閉門簡報中向南韓媒體表示，已對越南副國防部長的行為表示譴責，並要求越方採取措施以防止類似事件再度發生。

根據南韓媒體，事發隔日黃春戰即離開南韓，約一週後越南使館武官接受韓方召見。據報導，越南使館武官表達遺憾，並保證此類事件不會重演。

越南駐韓大使館並未回覆法新社電話的置評要求。

延伸閱讀

越南GDP全球排名5年躍8位 臨人才與數位轉型挑戰

中釉新材料 拓海外版圖

南韓教師殺害7歲女童一審判無期徒刑 受害者家屬不服將上訴

已婚營造業特助染開發女強人…機場牽手遊越南被拍 正宮獲賠20萬

相關新聞

山本拓成日本首位「第一先生」 曾用好手藝向高市早苗求婚

日本自民黨總裁高市早苗今天被國會指名為第104任首相，並成為日本第一位女首相。她的丈夫、前眾議員山本拓也隨之成為日本首位...

日本將迎歷來首位女首相與財相 日股「高市行情」加速、日圓空頭警戒

日本女性即將打破政壇的玻璃天花板！自民黨總裁高市早苗21日有望當選為日本史上首位女首相，她也預料將任命曾任地方創生擔當大...

川普稱中國無意侵台「川習會將談台灣議題」 預定明年初訪北京

針對中國是否有可能入侵台灣，川普總統20日表示，他不認為中國想要這麼做，他現在也看不出來中國會這麼做，台灣是中國「眼中的...

川普警告哈瑪斯「違反停火會被剷除」哈已歸還13具人質遺體

美國總統川普20日表示，他會讓巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」有機會遵守與以色列的加薩走廊停火協議，但也警告哈瑪斯若不守約將會...

李在明：南韓拚全球第4大國防工業 2030年前航太預算超額

韓國總統李在明20日宣布，韓國將於2030年前對國防及航太研究投入「超出預期的預算」，力求打造全球第4大國防工業。另外，...

澳駐美大使曾批「史上最具破壞性總統」川普嗆：我也不喜歡你

川普總統20日在白宮與澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)共同召開記者會時，當場嗆澳洲駐美大使陸克文(K...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。