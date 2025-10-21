越南副國防部長遭控性騷擾 南韓召見越外交官抗議
南韓媒體報導，南韓最近召見越南駐韓外交官，針對上月越南副國防部長訪韓期間，涉性騷擾事件提出抗議。
越南副國防部長黃春戰（Hoang Xuan Chien）被指控於9月出席年度安全論壇期間的一場晚宴中，對韓方一名女性公務員的身體不當碰觸 。
針對此事，南韓國防部21日向法新社表示，已「採取適當措施」，但對於召見越南外交官一事，未予證實。
韓國防部官員又表示，「為尊重被害人意願，相關細節不便公開」。
南韓國防部在昨天一場閉門簡報中向南韓媒體表示，已對越南副國防部長的行為表示譴責，並要求越方採取措施以防止類似事件再度發生。
根據南韓媒體，事發隔日黃春戰即離開南韓，約一週後越南使館武官接受韓方召見。據報導，越南使館武官表達遺憾，並保證此類事件不會重演。
越南駐韓大使館並未回覆法新社電話的置評要求。
