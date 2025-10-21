駐日代表李逸洋 恭賀自民黨總裁高市早苗當選新任首相

快訊

中央社／ 台北21日電

自民黨總裁高市早苗今天當選日本第104任首相，駐日代表李逸洋表達祝賀，稱高市早苗成為日本史上首位女性首相，及自民黨與日本維新之會組成聯合政權，擴大執政基礎，皆具有重大歷史意義，希望今後台日友好關係能進一步發展。

李逸洋表示，高市首相向來對台友好，重視強化台日實質關係，並曾多次訪台，為台灣堅定的友人。期盼高市政權上台後，台日間在既有的良好基礎上，在經濟貿易、安全保障、科技合作等領域深化夥伴關係，進一步推動台日關係邁向新階段。

李逸洋說明，台灣在民主供應鏈扮演關鍵性角色，並與日本緊密合作，例如台積電熊本二廠已順利開工。台日擁有相似工作文化及優秀人才，台灣強項為半導體製造、AI硬體、資通訊設備；日本強項則為基礎研究、先進材料、量子科技、半導體設備及材料等。

他期盼台日除了半導體外，還能在AI、再生能源、無人機、低軌衛星、機器人、資通訊及量子科學等能掌握未來發展趨勢的領域加強合作，藉以創造彼此互利及雙贏。

他指出，台日共享自由、民主、法治及人權等普世價值，當彼此遭遇天災等時皆立即伸出援手協助，雙方情誼深厚，如能強化在這些高科技領域合作，相信將有助雙方發展國家戰略、確保經濟安保、提升企業利益及人民生活水準。

李逸洋期盼在高市首相領導下，日本能在區域安全及經濟發展發揮領導力，並與台灣共同促進台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。(編輯：韋樞)

日本第一位女首相：自民黨結盟維新的盤算與矛盾？

背負「首位女性內閣總理大臣」之名的高市早苗，在變幻莫測的日本政壇裡，將帶領「自維連立政權」走向何種未來？

日本將迎歷來首位女首相與財相 日股「高市行情」加速、日圓空頭警戒

日本女性即將打破政壇的玻璃天花板！自民黨總裁高市早苗21日有望當選為日本史上首位女首相，她也預料將任命曾任地方創生擔當大...

不當柴契爾 但學梅克爾：一窺日本首位女首相高市早苗的權力運作模式

日本自民黨總裁高市早苗21日在國會指名選舉中當選，成為日本憲政史上首位女性首相。日本《President》雜誌前總編輯小...

川普稱中國無意侵台「川習會將談台灣議題」 預定明年初訪北京

針對中國是否有可能入侵台灣，川普總統20日表示，他不認為中國想要這麼做，他現在也看不出來中國會這麼做，台灣是中國「眼中的...

川普警告哈瑪斯「違反停火會被剷除」哈已歸還13具人質遺體

美國總統川普20日表示，他會讓巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」有機會遵守與以色列的加薩走廊停火協議，但也警告哈瑪斯若不守約將會...

李在明：南韓拚全球第4大國防工業 2030年前航太預算超額

韓國總統李在明20日宣布，韓國將於2030年前對國防及航太研究投入「超出預期的預算」，力求打造全球第4大國防工業。另外，...

