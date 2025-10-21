日本將迎歷來首位女首相與財相 日股「高市行情」加速、日圓空頭警戒

日本女性即將打破政壇的玻璃天花板！自民黨總裁高市早苗21日有望當選為日本史上首位女首相，她也預料將任命曾任地方創生擔當大臣和財務省官員的眾議員片山皋月，成為日本首位女性財務大臣。

片山預料將發揮專業，協助高市尋找刺激經濟措施的財源，助長日股的「高市行情」，但她也曾暗示傾向扭轉弱勢日圓，引發日圓空頭警戒。

在自民黨與日本維新會敲定執政聯盟協議後，高市21日預料將在眾議院當選為女首相。自民黨和維新會擁有的眾院總席次距離過半門檻只有兩席，若有無黨籍或參政黨的議員加入支持行列，高市可能在第一輪投票就當選為首相，否則將進入第二輪決選，由得票數第一、二高的人選對決，屆時高市只要贏得較多選票，便能勝選。

這象徵日本首度有女性打破政壇向來由男性主導的玻璃天花板，坐上首相大位。此外，日本共同社和FNN報導，高市將任命66歲的片山皋月為財務大臣，接替目前財相加藤勝信的職位，象徵日本女性發展的另一個里程碑。

片山皋月曾在財務省任職近20年，曾為多個關鍵職位的首相女性主管，並曾在高市追隨的日本前首相安倍晉三任內，擔任地方創生大臣，也是本月稍早支持高市競選自民黨總裁的20名議員之一。

若高市當選為首相、片山擔任財相，片山將負責執行高市提振經濟的政策，並幫助尋找支應刺激經濟措施財源的方式。片山擁有深厚的經濟和金融背景，熟稔財務省的預算起草作業，以支持擴張財政政策為人所知，與尋求整頓財政的財務省傳統立場相左，她也熟識財務省前任與現任負責監督匯率的官員。

片山所屬的自民黨小組去年主張，不該發行的公債視為債務，而是該視為聚焦未來的投資，的片山去年在接受產經新聞訪問時，認為目前的稅率「並非一成不變的法律」，暗示可能調降，有助助長「高市行情」。

不過，片山3月接受路透訪問時，透露她認為日本的經濟基本面暗示日圓的實質價值應該接近120-130日圓兌1美元，價位遠高於目前的151日圓左右。她當時也說，美國川普政府不樂見日圓兌美元過度疲軟。

Aozora銀行首席市場策略師諸我晃表示，片山過去的言論似乎暗示她傾向於扭轉弱勢日圓，市場可能會解讀她的看法與美國財政部長貝森特的觀點相似。

片山3月受訪時也說，貨幣政策或現行干預行動能抑制日圓貶勢的效益的有限，而是應該採取提振基本成長的措施。熟悉財務省事務的她，對貨幣政策則可能維持中立態度。