川普稱習近平不會侵台 預計明年訪中

美國總統川普週一（10月20日）在會晤澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）時表示，美國將與中國達成貿易協議，並淡化了美中之間可能因台灣而爆發衝突的風險。

美中貿易戰近期再度因稀土管制而升高緊張局勢，台灣議題則長期被中國視為中美關係的敏感「紅線」。川普指出，下週他赴韓國參加亞太經合組織峰會（APEC）並會晤中國國家主席習近平時，台灣也包含在討論的議程之中。

川普說，他的優先要務是與中國達成公平的貿易協議；有媒體問及美國是否會調整面對台灣獨立與否的立場、以尋求跟中國達成協議，川普並未正面回答：「我們會談很多東西，我想這會是其中之一，但我現在不會談。」他還說台灣對習近平而言「很特別」，並再度強調自己跟習近平「關係很好」。

此前，美國軍方人士曾有多種評估，其中一種是解放軍可能在2027年準備好攻打台灣，外界也關注美國屆時將扮演何種角色。不過，川普對中國侵台的風險表示懷疑：「我認為我們跟中國不會有問題，他們不想這麼做（侵台）。」

川普並未明確表態會出動美軍保衛台灣，但強調美國的軍力是「世界最強」：「我們什麼東西都是最頂尖的，沒人會來招惹，我也完全不覺得習主席會這麼做……關於台灣和其他議題，我認為我們會談得非常好。」

川普說，他已收到造訪中國的邀請，「大概明年初就會去，基本上已經確定了」。

今年1月川普重返白宮，再度對中國發起關稅與貿易戰，跟中國的往來攻防主要聚焦貿易議題，在軍事方面並未直接硬碰硬。不同於美國前總統拜登，川普一直沒有正面回應是否會在中國侵台時派美軍介入，也較少對台灣主權立場表態。

不過，美國眾院今年5月通過法案，指聯大2758號決議不涉及台灣主權；美國在台協會（AIT）9月亦發聲明批評中國「故意歪曲二戰時期的文件……意圖將台灣孤立於國際社會之外」。一系列舉動也引發各界對於美方立場是否出現變化的關注。

對此，中國外交部10月初批評美國「歪曲挑戰」聯大2758號決議、「翻炒所謂台灣地位未定的謊言謬論，進而為台灣謀求國際空間鋪路」。台灣總統賴清德則主張「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。

針對川普20日的言論，台灣外交部北美司長王良玉21日表示一向密切關注美中互動，台灣跟美國的溝通管道亦保持暢通，會繼續深化台美關係，並保障台灣利益。

美澳簽礦產協議欲抗衡中國

川普20日和澳洲總理阿爾巴尼斯簽署了一項價值85億美元的關鍵礦物協議，主要用意在於促進美國高科技的製造基礎，並抗衡中國在稀土市場的主導地位，確保西方供應鏈具有足夠韌性。

阿爾巴尼斯表示，透過美澳礦產協議，澳洲將於美國共同重構供應鏈。川普則說：「從今天使大約一年內，我們的關鍵礦物和稀土就會多到你不知道怎麼運用。」

美中之間過去幾個月來在倫敦、日內瓦、斯德哥爾摩和馬德裡等地談判，雖然初步達成貿易協議框架，但具體內容尚未底定，其中最關鍵的議題便是稀土。本月初，中國加強稀土出口管制，川普政府揚言以100%關稅報復，中美貿易緊張局勢升級；不過，川普政府態度隨後有所緩和，中美雙方也同意展開新一輪貿易磋商。

美國貿易代表格裡爾（Jamieson Greer）和財政部長貝森特（Scott Bessent）是美國負責貿易談判的主要人物，兩人最近頻繁批評中國。20日，格裡爾說中國在推行「經濟脅迫」，並警告稱美方會出手反擊。

格裡爾說：「恐嚇的企圖阻止不了美國重建造船基地，也擋不住美國對中國為謀求主導地位而針對關鍵產業的做法採取適當回應。」

上週，貝森特接受《金融時報》訪問時則曾表示，中國自身經濟衰弱，就想透過稀土出口管制，「把其他國家也拖下水」，但此舉傷害最大的還是中國自己。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】