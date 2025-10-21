不當柴契爾 但學梅克爾：一窺日本首位女首相高市早苗的權力運作模式

日本自民黨總裁高市早苗21日在國會指名選舉中當選，成為日本憲政史上首位女性首相。日本《President》雜誌前總編輯小倉健一撰文批評，高市為確保權力，背棄保守派信念，她不當「鐵娘子」英國前首相柴契爾夫人，轉向德國前首相梅克爾的務實路線，借鑑在野黨政策穩定政權，淪為「投機政客」。

高市長期以保守派「鐵娘子」形象示人，崇尚英國前首相柴契爾，強調靖國神社參拜等民族主義立場。但在秋季例大祭前，她以「外交考量」放棄參拜靖國神社，震驚支持者。小倉健一批評，這顯示高市為登首相寶座，向黨內自由派、日本維新會及中韓等鄰國妥協，淡化「保守之星」光環。此舉與柴契爾的堅定信念相反，更似梅克爾的務實執政，後者以吸納對手政策，如最低工資、去核削弱在野黨，換取16年穩定政權。

自民黨在眾議院失去單獨過半數，公明黨又退出執政聯盟，高市轉而與日本維新會及理念迥異的NHK黨結盟。她全盤接受維新的「國會議員總席次削減」條件，無視自民黨內阻力，展現「梅克爾式」妥協。小倉指出，高市將借鑑維新會與國民民主黨的經濟政策，如減稅應對物價上漲，作為未來數月施政重點，帶來短期經濟穩定，例如儘速追加預算。

小倉建議，投資者無需關注高市記者會，而應聚焦維新會與國民民主黨的政策文件，這些將成為高市「抄襲」的藍本，搶先佈局市場先機。

高市放棄「鐵鎧」，選擇無意識形態的靈活策略，短期或穩政權，長期卻恐陷停滯。柴契爾以信念促改革卻分裂英國，梅克爾以妥協穩德國卻招致無聊評價，高市選擇後者，未來是「改革者」或「投機政客」，仍待觀察。小倉結論，這場「無原則的政治鬧劇」已開幕，投資者應密切觀察在野黨動向，洞悉日本政經下一步。