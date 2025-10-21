專家批川普誤判台海軍力 恐釀美中衝突危機

美國總統川普20日在白宮會見澳洲總理艾班尼斯，澳洲媒體聚焦川普對澳洲駐美大使陸克文的尖酸評論，美國媒體關注川普對台灣的即興言論——這是他上任後第二次公開談及此議題。

川普樂觀表示：「我認為我們與中國會沒事的。中國不想要那樣。」他誇口美國軍力「遠超中國，沒人敢惹」。

澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）國際安全計畫主任羅格韋恩（SamRoggeveen）批評，這種自信「危險錯誤」。他指出，美國全球軍力優勢無疑，但台灣戰爭將是「勢均力敵」，勝負五五開。川普的誤判自信，可能導致災難決策，影響全球。他引用馬克·吐溫名言：「不是你不知道的事會惹麻煩，而是你以為對的事其實錯了。」

美國無疑是全球軍力霸主。斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）估計，2024年美國軍費達9940億美元，占全球37%；中國則為3140億美元，占12%。但脈絡至關重要。台灣海峽的軍力平衡遠不如全球數字有利美國。中國軍事技術已領先全球，尤其飛彈領域，其努力集中於台灣情境武器。國際安全期刊（International Security）近期論文估計，中國飛彈部隊可在戰爭首月摧毀太平洋地區45%的美國戰鬥機能力。

在AUKUS（澳英美安全夥伴）框架下，澳洲高度依賴美國台海穩定。但川普對台灣的輕描淡寫，凸顯盟友風險：美國若低估中國，澳洲的戰略投資（如核潛艦）恐成泡影。羅格韋恩呼籲，澳洲應推動更務實的美中對話，避免假設美國軍力無敵。台灣問題遠超AUKUS重要性，因為它牽涉印太和平與全球供應鏈。川普的「樂觀」或許源於個人外交，但忽略軍事現實，可能加速衝突邊緣遊戲。澳洲與台灣皆需警醒：自信過頭，往往釀成危機。