日本維新會從地方走到執政核心 政治影響力勢必擴大

日本維新會正式加入執政聯盟，與自民黨攜手組成「自維聯合政權」，並在首相指名選舉支持自民黨總裁高市早苗，促成日本史上第一位女性首相誕生。雖然維新決定不入閣、採「閣外合作」形式，但作為執政陣營，其政治影響力勢必持續擴大。

日本國會今天下午舉行首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗在眾議院465席次中拿下237票，在第一輪投票就獲得過半數支持，獲指名為日本第104任首相，成為日本史上首位女性首相。

●地方起家 以改革打出大阪模式

日本維新會前身為2010年成立的地方政黨「大阪維新會」，以「大阪都構想」為號召，主張消除府市二重行政、推動地方分權。歷經多次分合與轉型，如今發展成為「日本維新會」，目前在國會擁有眾議院35席、參議院19席。

維新的起點與自民黨有著密切淵源。2010年，大阪自民黨分裂為改革派與保守派，改革派以橋下徹、松井一郎為核心，成立「大阪維新會」，自此掌握大阪政權。

2008年，律師出身的橋下徹以電視名人之姿當選大阪府知事，年僅38歲，成為史上最年輕知事。2010年，他與30名支持改革的議員（多數來自自民黨）創立大阪維新會，初期允許「雙重黨籍」，只要認同「重振大阪」理念即可加入。後來自民黨內青年與改革派紛紛轉籍，幾乎把大阪自民黨挖空。

2011年4月的統一地方選舉中，維新大勝、議員席次突破百人。同年11月的「大阪雙選舉」中，橋下辭去知事改選市長、松井當選府知事，雙雙勝出，確立維新在大阪政壇壓倒性優勢。

●進軍國政 從地方勢力到全國政黨

2012年9月，橋下以大阪維新會為基礎成立「日本維新會」，正式進軍國政。同年12月眾議院選舉中，維新一舉奪下54席，躍升為第二大在野黨。

2012年11月，維新與前東京都知事石原慎太郎創立的「太陽黨」合併，石原就任代表（黨魁）。然而，兩個派系在黨內始終存在對立，也被稱為「東西對立」，最終於2014年決裂。石原派成立「次世代黨」，橋下派則重新以「日本維新會」名義結黨，並與「眾人之黨」分裂出的「連結黨」合併為「維新黨」。

●大阪都構想 二度公投皆險敗

橋下徹創黨理念是「以大阪都構想，讓大阪再次偉大」。構想旨在把現行制度改為類似東京都的「都區制度」，廢除大阪市、分設多個特別區，重新分配財源與行政權，使大阪府市一體化運作。

2015年5月舉行第一次「大阪都構想案」公投，以約1萬票之差遭否決，橋下宣布市長任期屆滿後退出政壇。之後，橋下與松井退出維新黨，重組「大阪維新會」。同年11月大阪雙選舉中，松井連任大阪府知事，橋下指定的接班人、眾議員吉村洋文當選大阪市長。2016年8月，政黨再度改名為「日本維新會」，沿用至今。

2019年，吉村洋文與松井一郎對調職務，再次推動公投。然而2020年11月的第二次公投，仍以1.7萬票之差否決，松井宣布任期屆滿後退出政壇。

去年眾議院選舉，黨魁馬場伸幸因日本維新會表現不佳引咎辭職，吉村洋文當選黨魁。目前，日本維新會仍牢牢掌握大阪府知事與市長兩大職位，並在府、市議會都擁有絕對多數。大阪市議會中維新43席、自民11席；大阪府議會中維新51席、自民僅有6席。

透過推動地鐵民營化、財政改革與地方治理創新，維新贏得廣泛支持，成功讓大阪自民黨淪為地方少數勢力。這個從地方起家的政黨，如今不僅進軍中央，還成為日本政局新權力平衡的關鍵角色。