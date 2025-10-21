快訊

高市早苗在眾院首相選舉勝出 日本誕生首位女首相

中央社／ 東京21日專電
高市早苗。(美聯社)
高市早苗。(美聯社)

日本眾議院今天下午舉行首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗獲得多數支持，獲指名為日本第104任首相，即使參議院投票結果不同，根據日本憲法規定，她也將成為日本史上首位女首相。

日本的首相指名選舉是在參眾兩院全體會議上分別進行記名投票，獲得超過半數選票的議員即當選首相。若無人過半數，則由得票數前兩位的議員進入第二輪投票，得票較多者當選首相。

若兩院指名結果不同，且在兩院協議會也無法達成共識，根據日本憲法規定，以眾院的投票結果為準。

因此，實際上高市在眾院被選為首相，也就代表她篤定成為日本第一位女首相，日本第104任首相。

新內閣預計於本週內成立，將面臨經濟振興和外交安全等多項課題。高市早苗預定於24日發表施政方針演說。

相關新聞

日本第一位女首相：自民黨結盟維新的盤算與矛盾？

背負「首位女性內閣總理大臣」之名的高市早苗，在變幻莫測的日本政壇裡，將帶領「自維連立政權」走向何種未來？

眾院投票首輪即過半勝出 高市篤定成為日本新首相

就是今天！高市早苗將任日本第一女首相 內閣人事名單底定

日本維新會從地方走到執政核心 政治影響力勢必擴大

高市早苗當選首相 日本首位女領導人延續安倍路線

高市早苗在眾院首相選舉勝出 日本誕生首位女首相

