高市早苗在眾院首相選舉勝出 日本誕生首位女首相

日本眾議院今天下午舉行首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗獲得多數支持，獲指名為日本第104任首相，即使參議院投票結果不同，根據日本憲法規定，她也將成為日本史上首位女首相。

日本的首相指名選舉是在參眾兩院全體會議上分別進行記名投票，獲得超過半數選票的議員即當選首相。若無人過半數，則由得票數前兩位的議員進入第二輪投票，得票較多者當選首相。

若兩院指名結果不同，且在兩院協議會也無法達成共識，根據日本憲法規定，以眾院的投票結果為準。

因此，實際上高市在眾院被選為首相，也就代表她篤定成為日本第一位女首相，日本第104任首相。

新內閣預計於本週內成立，將面臨經濟振興和外交安全等多項課題。高市早苗預定於24日發表施政方針演說。