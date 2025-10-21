眾院投票首輪即過半勝出 高市篤定成為日本新首相

今天（21日）下午日本國會舉行首相指名選舉，推舉自民黨總裁（黨魁）高市早苗為第104代日本首相，她是日本歷史上首位女首相。自民黨雖失去長年合作的公明黨，但於選前與日本維新會結盟，高市在眾院的投票，首輪得到237票過半數的選票。

目前參院尚未有投票結果，但若兩院結果不一致，兩院將開協調會討論，如果意見仍不一致，會以眾院選出的人為新任首相。因此高市幾乎篤定當選。

高市昨日（20日）下午與日本維新會代表、大阪府知事吉村洋文會談，簽下聯合政府的意向書。雙方同意在這屆臨時國會，提出並通過減少眾院一成席次的提案，明年通過「副首都構想」法案，討論食品飲料兩年不徵消費稅等。

此前，公明黨代表齊藤鐵夫與高市會談，公明黨提出強化管理企業、團體的政治獻金等條件，但自民黨不配合，長達26年的結盟關係拆夥。

原本自民黨與公明黨在國會加起來席次就未過半數，原本即是朝小野大。在野黨若整合成功，有機會換黨執政。立憲民主黨、日本維新會及國民民主黨有過是否共推一人的想法，但國民民主黨認為立民黨的立場相差太大，之後維新會又決定和自民黨攜手，在野勢力難以成形。

維新加入以後，在眾院自民黨有196票、維新35票，加上隸屬有志之會等的選票，今得到比過半數多4票。參院稍晚會進行投票。

確認新任首相以後，會在皇居舉行首相任命儀式及閣員認證儀式，晚間高市內閣正式成立。現已知人事，除茂木敏充任外相、小泉任防長、林芳正為總務大臣以外，木原稔擔任官房長官，農林水產省大臣為鈴木憲和。已知兩名女性閣員為片山皋月出任財務大臣，經濟安全大臣小野田紀美為第一次入閣，可能兼任統籌外國人相關政策的擔當大臣。

維新會雖與自民黨結盟，但不入閣，僅派遠藤敬擔任首相輔佐官，做為高市與維新之間的溝通管道。高市成為新首相，預計本月24日進行「所信表明演說」，對國會說明自己的施政理念，本月還計畫與美國總統川普進行領袖會談。今年度的追加預算案擬在12月上旬提出。

石破茂帶領的內閣於今日上午閣員會議總辭，在任386天，在戰後36名首相中，任期天數排名第24。