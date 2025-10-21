就是今天！高市早苗將任日本第一女首相 內閣人事名單底定

每日新聞報導，日本國會21日舉行首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗料將獲選第104任首相，成為日本史上首位女性首相，她研擬的內閣名單逐一曝光。

在高市的人事安排中，其重要心腹、前防衛大臣木原稔預計出任官房長官，擔任高市的左右手，負責統籌內閣運作。

在自民黨總裁選舉中與高市競爭的前官房長官林芳正將轉任總務大臣；前幹事長茂木敏充轉任外務大臣，負責處理與美國有關的關稅與投資事務；農林水產大臣小泉進次郎則轉任防衛大臣。

同時，日本新聞網（NNN）報導，高市致力打造歷來女性比例最高的內閣，計畫任命超過5名女性閣員。

其中，經濟安全保障擔當大臣將由參議員小野田紀美擔任，小野曾任法務、防衛政務官等職務，這將是她首次入閣。前地方創生擔當大臣片山皋月將出任財務大臣。

自民黨內眾議員赤間二郎、黃川田仁志、參議院議院營運委員長牧野京夫、眾議員松本洋平、眾議員平口洋也預計將首次入閣。

高市10月4日在自民黨總裁選舉中勝出，當選為第29任總裁。而與自民黨聯合執政長達25年的公明黨於10日宣布退出聯合政府後，自民黨在20日與日本維新會達成協議組成聯合政府，並獲得維新會在首相選舉中的支持，高市出任首相成定局。

日本維新會將不派出閣員，僅以「閣外合作」形式，根據政策協定協助政府運作。