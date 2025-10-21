快訊

就是今天！高市早苗將任日本第一女首相 內閣人事名單底定

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本國會21日舉行首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗將正式獲選第104任首相，成為日本史上首位女性首相。路透
日本國會21日舉行首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗將正式獲選第104任首相，成為日本史上首位女性首相。路透

每日新聞報導，日本國會21日舉行首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗料將獲選第104任首相，成為日本史上首位女性首相，她研擬的內閣名單逐一曝光。

在高市的人事安排中，其重要心腹、前防衛大臣木原稔預計出任官房長官，擔任高市的左右手，負責統籌內閣運作。

在自民黨總裁選舉中與高市競爭的前官房長官林芳正將轉任總務大臣；前幹事長茂木敏充轉任外務大臣，負責處理與美國有關的關稅與投資事務；農林水產大臣小泉進次郎則轉任防衛大臣。 

同時，日本新聞網（NNN）報導，高市致力打造歷來女性比例最高的內閣，計畫任命超過5名女性閣員。

其中，經濟安全保障擔當大臣將由參議員小野田紀美擔任，小野曾任法務、防衛政務官等職務，這將是她首次入閣。前地方創生擔當大臣片山皋月將出任財務大臣。

自民黨內眾議員赤間二郎、黃川田仁志、參議院議院營運委員長牧野京夫、眾議員松本洋平、眾議員平口洋也預計將首次入閣。

高市10月4日在自民黨總裁選舉中勝出，當選為第29任總裁。而與自民黨聯合執政長達25年的公明黨於10日宣布退出聯合政府後，自民黨在20日與日本維新會達成協議組成聯合政府，並獲得維新會在首相選舉中的支持，高市出任首相成定局。

日本維新會將不派出閣員，僅以「閣外合作」形式，根據政策協定協助政府運作。

日本第一位女首相：自民黨結盟維新的盤算與矛盾？

背負「首位女性內閣總理大臣」之名的高市早苗，在變幻莫測的日本政壇裡，將帶領「自維連立政權」走向何種未來？

眾院投票首輪過半勝出 高市幾篤定成為日本新首相

今天（21日）下午日本國會舉行首相指名選舉，推舉自民黨總裁（黨魁）高市早苗為第1044代日本首相，她是日本歷史上首位女首...

日本維新會從地方走到執政核心 政治影響力勢必擴大

日本維新會正式加入執政聯盟，與自民黨攜手組成「自維聯合政權」，並在首相指名選舉支持自民黨總裁高市早苗，促成日本史上第一位...

高市早苗當選首相 日本首位女領導人延續安倍路線

日本國會今天下午舉行首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗在眾議院465個席次中拿下237票，在第一輪投票就獲得過半數支持，當...

高市早苗在眾院首相選舉勝出 日本誕生首位女首相

日本眾議院今天下午舉行首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗獲得多數支持，獲指名為日本第104任首相，即使參議院投票結果不同，...

