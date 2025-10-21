新加坡續推聯合國網路計畫 促國際合作抗資安威脅

新加坡與聯合國合作推動為會員國打造的「新加坡—聯合國網路計畫」，將延長3年至2028年，聚焦人工智慧、量子科技等新興技術帶來的網路風險。

新加坡內政部長兼國家安全統籌部長尚穆根（K.Shanmugam）今天在濱海灣金沙舉行的第10屆「新加坡國際網路週」活動典禮上宣布上述消息。

「新加坡—聯合國網路計畫」（UN-Singapore CyberProgramme，UNSCP）於2018年在第3屆東協網路安全部長級會議上啟動，旨在協助各國了解並因應不斷演變的網路威脅、推動國際合作，並有意義地參與政府間對話與其他多邊倡議。

新加坡網路安全局新聞稿指出，延長後的計畫將聚焦人工智慧、量子科技及網路詐騙等議題，聯合國裁軍事務廳（UN Office of Disarmament Affairs）將與新加坡網安局合作，為東協成員國設計專門的工作坊。

「新加坡—聯合國網路計畫」包含2項核心項目，即「聯合國—新加坡網路安全研修計畫」（UN-Singapore Cyber Fellowship）以及「網路外交線上課程」（Cyber Diplomacy E-learning Course）。

聯合早報報導，自2022年推動以來，「聯合國—新加坡網路安全研修計畫」已惠及來自97個聯合國會員國的140名參與者。接下來，這項計畫將推出線上平台，讓結業學員能持續交流、建立人脈、探討網路議題，並即時掌握網路空間的最新發展。

新加坡數位發展及新聞部長楊莉明則指出，當今世界仰賴的數位基礎架構（digital backbone）多由科技企業掌控，這些企業同時也擁有龐大的數據量。她呼籲，企業應負起責任，確保自身系統安全，並與各國政府合作，共同因應網路空間的挑戰。

新加坡國防部所屬的戰略資訊科技中心日前成立新的數位防衛中心，整合人才與技術開發能力，協助政府機關及關鍵基礎設施應對日益複雜的網路威脅。

尚穆根當時指出，新設立的數位防衛中心聚焦於網路安全能力發展與部署，為更多政府機構提供支援，包括開發新技術，以及支持一系列對新加坡國家安全至關重要的任務，比如打擊「進階持續性駭侵」（Advanced Persistent Threat, APT）和強化網安防禦能力。

APT是指長期、隱密且具明確目標的網路攻擊方式，通常由國家級駭客組織或技術高超的駭客團隊發動，目的在於獲取敏感資料、情報，或掌控目標系統。