石破茂內閣總辭 自民黨與公明黨合作26年告終

日本首相石破茂今天上午率領內閣總辭，並發表執政一年多來的感想。而石破茂卸下首相職務，也代表公明黨與自民黨合作26年的關係劃下句點。

時事通信社報導，石破茂今天回顧執政一年多的經歷，並提到與美國川普政府協商關稅時強調，「實現對日美雙方都有利的協議」。

他也提到作為少數執政黨在國會運作面臨的嚴峻挑戰。他說：「我始終懷抱著真誠且鄭重的態度面對各政黨與黨團，並以抱持誠實地向民眾說明的理念，全力以赴。」

石破茂去年10月1日就任日相，在職天數共386天，是第二次世界大戰後就任的36名日相之中，在職長度排名第24位的人。

由於公明黨不滿自民黨未充分說明「政治與金錢」問題，本月稍早決定退出聯合政府等因素，導致日本政壇出現劇烈變化，加上自民黨總裁與首相由不同人擔任的局面持續延長，因此石破茂的在職天數超越前首相菅義偉的384天。

石破茂去年就任後，隨即解散眾議院並舉行大選，但由於自民黨派閥政治獻金事件使民眾不信任感強烈，最終使執政黨失去眾院過半席次。之後，他雖致力與美方協商關稅，但在今年7月的參議院選舉再次受挫，也在參院成為「少數執政黨」，最終在黨內的壓力下宣布辭職。

日本國會今天下午將舉行首相指名選舉，自民黨新任總裁（黨主席）高市早苗，有望被指名為日本第104任首相，並成為日本第一位女首相。