快訊

陳柏霖認了！花10萬假造高血壓報告 今晨遭逮坦承已做好心理準備

黃子佼淚灑法庭稱「不懂法律、懂被害人的痛」 高院11月25日宣判

日本女首相的困境！結盟維新會的盤算與矛盾

石破茂內閣總辭 自民黨與公明黨合作26年告終

中央社／ 東京21日綜合外電報導
日本首相石破茂出席內閣會議。 新華社
日本首相石破茂出席內閣會議。 新華社

日本首相石破茂今天上午率領內閣總辭，並發表執政一年多來的感想。而石破茂卸下首相職務，也代表公明黨與自民黨合作26年的關係劃下句點。

時事通信社報導，石破茂今天回顧執政一年多的經歷，並提到與美國川普政府協商關稅時強調，「實現對日美雙方都有利的協議」。

他也提到作為少數執政黨在國會運作面臨的嚴峻挑戰。他說：「我始終懷抱著真誠且鄭重的態度面對各政黨與黨團，並以抱持誠實地向民眾說明的理念，全力以赴。」

石破茂去年10月1日就任日相，在職天數共386天，是第二次世界大戰後就任的36名日相之中，在職長度排名第24位的人。

由於公明黨不滿自民黨未充分說明「政治與金錢」問題，本月稍早決定退出聯合政府等因素，導致日本政壇出現劇烈變化，加上自民黨總裁與首相由不同人擔任的局面持續延長，因此石破茂的在職天數超越前首相菅義偉的384天。

石破茂去年就任後，隨即解散眾議院並舉行大選，但由於自民黨派閥政治獻金事件使民眾不信任感強烈，最終使執政黨失去眾院過半席次。之後，他雖致力與美方協商關稅，但在今年7月的參議院選舉再次受挫，也在參院成為「少數執政黨」，最終在黨內的壓力下宣布辭職。

日本國會今天下午將舉行首相指名選舉，自民黨新任總裁（黨主席）高市早苗，有望被指名為日本第104任首相，並成為日本第一位女首相。

石破茂 首相 日本

延伸閱讀

高市早苗執政在望 日股創高

混沌時代的政治家：日本前首相村山富市，跨黨派的妥協藝術與「村山談話」

日相石破茂向靖國神社供奉供品 可能繼任者高市今年不參拜

石破茂戰後80年感想：不屈服民粹 政治家要有責任感

相關新聞

日本第一位女首相：自民黨結盟維新的盤算與矛盾？

背負「首位女性內閣總理大臣」之名的高市早苗，在變幻莫測的日本政壇裡，將帶領「自維連立政權」走向何種未來？

眾院投票首輪即過半勝出 高市篤定成為日本新首相

今天（21日）下午日本國會舉行首相指名選舉，推舉自民黨總裁（黨魁）高市早苗為第104代日本首相，她是日本歷史上首位女首...

就是今天！高市早苗將任日本第一女首相 內閣人事名單底定

每日新聞報導，日本國會21日舉行首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗料將獲選第104任首相，成為日本史上首位女性首相，她研擬...

日本維新會從地方走到執政核心 政治影響力勢必擴大

日本維新會正式加入執政聯盟，與自民黨攜手組成「自維聯合政權」，並在首相指名選舉支持自民黨總裁高市早苗，促成日本史上第一位...

高市早苗當選首相 日本首位女領導人延續安倍路線

日本國會今天下午舉行首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗在眾議院465個席次中拿下237票，在第一輪投票就獲得過半數支持，當...

高市早苗在眾院首相選舉勝出 日本誕生首位女首相

日本眾議院今天下午舉行首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗獲得多數支持，獲指名為日本第104任首相，即使參議院投票結果不同，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。