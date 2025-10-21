快訊

羅浮宮珠寶竊案專家評「手法業餘」 銷贓恐只拿1成報酬原因曝

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
曾在FBI負責藝術犯罪的調查員威特曼指出，知名的珠寶竊盜幫派作案幾乎從不留任何線索，但羅浮宮竊案的歹徒卻犯了多項錯誤，包括留下作案用的升降平台卡車。歐新社
法國巴黎羅浮宮19日上演「七分鐘珠寶大劫案」，四名劫匪利用羅浮宮館外施工工地的升降平台破窗闖入後，砸開展示櫃洗劫珠寶，得手八件王室珍寶。當局追緝行動隨即展開，目標是在珠寶流入黑市前尋回。私家偵探從犯案手法中的幾點研判，這群竊賊「不是職業級」，現在就算想脫手珠寶恐怕也很難大賺一筆。

華爾街日報報導，美國聯邦調查局（FBI）前藝術犯罪調查員威特曼（Robert Wittman）說：「現在圈子內，大家都在討論此案。」威特曼現經營自己的藝術品追回事務所，而他所謂的「大家」，既包括珠寶竊賊，也包括以追緝失竊珠寶為生的私家偵探。

根據FBI，全球遭竊藝術品的黑市網絡每年交易數十億美元的違法藏品，範圍從杜拜與德里的鑽石切割坊，到紐約、安特衛普與特拉維夫的珠寶商。光在美國，每年記錄的珠寶竊案損失就超過12億美元。

私家偵探表示，若無勒贖或快速變現的機會，竊賊很可能會將羅浮宮寶石走私給願意重新切割、改造成較小且難以追蹤飾品的黑市珠寶商，再販售到任何市場。

目前尚不清楚這次犯案是否由有組織犯罪集團主導。最惡名昭彰的珠寶竊盜幫派，是與東歐巴爾幹地區有關的「粉紅豹」（Pink Panthers），過去二十年間在歐亞多地犯下數十起珠寶竊案，涉案金額高達數億美元。

但威特曼指出，「粉紅豹」幾乎從不留任何線索，羅浮宮案卻有多項錯誤，包括竊賊竟留下作案用的卡車與用來切割窗戶及展示櫃的角磨機，以及偽裝用的黃色工程背心。

更關鍵的是，竊賊還弄丟一頂拿破崙三世皇后尤吉妮（Eugénie）的1855年王冠，上面鑲有近1400顆鑽石與56顆祖母綠。官員指出，這頂王冠後來在博物館外的街道上被發現時已受損。威特曼說，「幹這票的人膽子大，但技術很業餘」。

具有藝術品犯罪調查經驗的私家偵探羅曼（Anthony Roman）也說，竊賊竟然弄丟這頂王冠，令人難以置信，「如果會把王冠搞丟，就不是職業的」。

諷刺的是，這些竊賊恐怕難從這批贓物中賺到太多。羅曼指出，竊賊通常只能拿到寶石市價約一成的報酬，部分原因是他們必須與知情者分贓，以確保對方不透露犯罪行跡。

法國巴黎羅浮宮19日上演「七分鐘珠寶大劫案」，當局追緝行動隨即展開，目標是在珠寶流入黑市前尋回。私家偵探從犯案手法中的幾點研判，這群竊賊「不是職業級」，現在就算想脫手珠寶恐怕也很難大賺一筆。法新社
