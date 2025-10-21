快訊

MLB／水手奈勒為毀雙殺竟「獻頭」 藍鳥投手氣到飆F開頭髒字

央視推這部電視劇是攻台前奏？學者：不排除這種可能

王大陸閃兵案發燒 Energy書偉、棒棒堂小杰也被拘提

泰晤士報獨家：安德魯王子20年沒繳房租 緊咬「租約」拒搬遷

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
查理國王胞弟安德魯近日頻頻登上英國各報頭版，都是負面新聞。美聯社
查理國王胞弟安德魯近日頻頻登上英國各報頭版，都是負面新聞。美聯社

英國泰晤士報披露，安德魯親王自2003年起居住在溫莎莊園的皇家莊園（Royal Lodge），20年來僅支付象徵性、近乎於零租金。租賃協議顯示，安德魯支付100萬英鎊取得租約，並花費至少750萬英鎊進行翻修，但每年僅需支付象徵性租金，且可居住至2078年。此消息加劇外界要求安德魯放棄這座30房豪宅的壓力，該宅邸被形容為他的「最後地位象徵」。

協議還顯示，若安德魯放棄租約，王室地產（Crown Estate）需支付他約55.8萬英鎊補償金，相當於至2028年每年18.58萬英鎊。皇家莊園位於溫莎大公園核心，占地40公頃，包含七間臥室及員工住所。此前外界誤以為安德魯每年支付26萬英鎊「名義租金」，但文件澄清這僅在未完成翻修時適用。國王查理三世去年已取消安德魯的100萬英鎊年津貼，其僅有2萬英鎊海軍養老金，資金來源引發質疑。

安德魯因與已故性犯罪者艾普斯坦的關係，近日被迫放棄約克公爵及嘉德騎士等頭銜，僅保留王子稱號。查理試圖說服安德魯搬至較簡樸的浮若格摩宮（Frogmore House），但安德魯緊咬租約，拒絕搬離。

延伸閱讀

50歲後別再「玩」投資！麻吉大哥爆倉30億的警示…這年紀該學會防守

難擺脫艾普斯坦醜聞 受害者遺作批安德魯王子「視性關係為天生權利」

Coldplay演唱會「捉姦」風波再翻轉！女主角丈夫與新歡同場約會

英王國宴招待川普幕後 美特勤試吃所有餐點與英御廚爆衝突

相關新聞

泰晤士報獨家：安德魯王子20年沒繳房租 緊咬「租約」拒搬遷

英國泰晤士報披露，安德魯親王自2003年起居住在溫莎莊園的皇家莊園（Royal Lodge），20年來僅支付象徵性、近乎...

日本石破茂內閣總辭 今舉行首相改選

NHK報導，日本首相石破茂於21日上午9時前（台灣時間8時）在首相官邸召開內閣會議，統一收齊各閣僚的辭呈，石破內閣正式總...

美國鬆綁H-1B簽證收費規定！這類人免繳300萬天價簽證費

華爾街日報報導，美國政府20日更新H-1B簽證指引，確認10萬美元（約300萬台幣）簽證費僅適用在美國境外、首次申請H-...

英防相：英國將修法 鬆綁擊落無人機限制

英國國防大臣希利（John Healey）今天晚間在一場演說指出，政府正推動修法、賦予軍方更多權限，以利更迅速有效應對無...

中國公布國軍個資 美智庫：北京新認知戰暗示滲透深

中國近日連發懸賞通告，指控台灣軍官及軍情人員「從事分裂活動」。華府智庫「美國企業研究所」指出，這顯示北京可能展開新一波認...

羅浮宮搶案 疑預謀犯罪

法國巴黎羅浮宮上周日（19日）上演驚心動魄的「七分鐘珠寶大劫案」，四名蒙面劫匪利用羅浮宮館外施工工地的升降平台直抵阿波羅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。