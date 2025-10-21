泰晤士報獨家：安德魯王子20年沒繳房租 緊咬「租約」拒搬遷

英國泰晤士報披露，安德魯親王自2003年起居住在溫莎莊園的皇家莊園（Royal Lodge），20年來僅支付象徵性、近乎於零租金。租賃協議顯示，安德魯支付100萬英鎊取得租約，並花費至少750萬英鎊進行翻修，但每年僅需支付象徵性租金，且可居住至2078年。此消息加劇外界要求安德魯放棄這座30房豪宅的壓力，該宅邸被形容為他的「最後地位象徵」。

協議還顯示，若安德魯放棄租約，王室地產（Crown Estate）需支付他約55.8萬英鎊補償金，相當於至2028年每年18.58萬英鎊。皇家莊園位於溫莎大公園核心，占地40公頃，包含七間臥室及員工住所。此前外界誤以為安德魯每年支付26萬英鎊「名義租金」，但文件澄清這僅在未完成翻修時適用。國王查理三世去年已取消安德魯的100萬英鎊年津貼，其僅有2萬英鎊海軍養老金，資金來源引發質疑。

安德魯因與已故性犯罪者艾普斯坦的關係，近日被迫放棄約克公爵及嘉德騎士等頭銜，僅保留王子稱號。查理試圖說服安德魯搬至較簡樸的浮若格摩宮（Frogmore House），但安德魯緊咬租約，拒絕搬離。