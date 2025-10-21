英防相：英國將修法 鬆綁擊落無人機限制

英國國防大臣希利（John Healey）今天晚間在一場演說指出，政府正推動修法、賦予軍方更多權限，以利更迅速有效應對無人機威脅，特別是威脅英國軍事基地的無人機。

新法將鬆綁對軍方動用武力擊落無人機的限制。俄羅斯過去幾個月升高對烏克蘭以外歐洲國家的侵犯態勢，包括以無人機和軍機侵擾波蘭、愛沙尼亞、羅馬尼亞等北大西洋公約組織（NATO）東翼國家空域，以及軍艦和潛艦更加頻繁現蹤英國周邊水域。回應新的安全情勢變化，各國陸續檢視並著手調整交戰規則（ROE）。

希利晚間在倫敦金融城市長官邸發表年度國防暨安全演講，是他去年7月上任以來首次。

希利指出，自第二次世界大戰結束以來，歐洲從未像現在面臨如此嚴峻的「國家對國家」衝突爆發風險。他說：「這是講求硬實力（hard power）、強大聯盟和穩健外交的時代。」

英國政府已宣告，擬於2035年達成防衛支出占國內生產毛額（GDP）的5%，並將提高軍隊作戰準備程度及社會整體韌性。

希利今天提到，長久的「和平」導致各國趨於集體自滿；那些認為國防「花太多錢」的人應當想想，儘管英國政府已規劃投入總計218億英鎊（約新台幣9000億元）支援烏克蘭，這個可觀金額依然比不上因為俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略，而導致英國必須為高漲的天然氣費用多支出900億英鎊。

希利強調，不採取行動強化嚇阻和防衛，終究得付出代價。他並再次談及英國和歐洲的安全始於烏克蘭，而烏克蘭不僅接受支援，也能協助各國。

希利指出，北約已從烏克蘭的實戰經驗和靈活創造能力獲益。舉例而言，烏克蘭專家們應邀觀察北約演訓並提供意見，這已是常態；此外，烏克蘭與英國今年10月初曾聯手為在丹麥舉行的歐洲政治共同體（EPC）峰會提供反無人機作戰支援。

烏克蘭的實戰經驗和戰場即時數據可為與各國發展軍工業合作提供優勢。英、烏聯合開發並生產無人機，包括今年9月議定共同發展新款攔截型無人機Octopus（章魚）。希利今天透露，英方未來幾週就會在英國開始生產。目前在烏克蘭戰場，高達80%的傷亡案例與無人機的運用有關。

希利另預告，幾個月內，英國將成立無人機中心（Drone Centre），目標包括加速落實英國海、空、陸三軍對小型空中無人系統的運用。此外，未來幾年，政府擬增加對自主系統的投資，金額預期將翻倍，達到40多億英鎊。今年起，英國的軍事裝備預算需固定有10%投入新興科技。

希利表示，下一場戰爭有可能不會從海、陸、空域開始，而是以網路或太空為起點。英國必須投資新科技，包括讓無人機、人工智慧及各式自主系統與戰車、火砲等「重金屬」相輔相成。

希利同時示警，中國科技大量向其他國家擴散，這隱含對英國的嚴峻威脅。希利說：「他們的科技未來恐將用於對付我們。」