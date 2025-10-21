聽新聞
美國鬆綁H-1B簽證收費規定！這類人免繳300萬天價簽證費
華爾街日報報導，美國政府20日更新H-1B簽證指引，確認10萬美元（約300萬台幣）簽證費僅適用在美國境外、首次申請H-1B簽證，也就是說，已經在美國境內的申請者，比如想轉換為H-1B簽證的在美留學生，其雇主不需要替他們支付這筆10萬美元費用。
根據美國公民及移民服務局（USCIS）20日公布新指引，這筆10萬美元費用僅適用於居住在美國境外的新申請者。雇主須在擬聘員工的簽證獲批後支付這筆費用，以便員工能入境美國工作。
此前，白宮曾表示，10萬簽證費將適用所有新簽證申請者，僅對部分取得特別豁免的公司或產業例外。
根據政府統計，2024年核發的14.1萬張新H-1B簽證中，約有54%給予已持有其他簽證、身在美國境內的移民。若此新政策不變，超過半數的申請人將免繳這筆新費用。
