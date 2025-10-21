快訊

中國公布國軍個資 美智庫：北京新認知戰暗示滲透深

中央社／ 華盛頓20日專電
福建省廈門市公安局點名指控18名國軍「心戰大隊」人員違法犯罪，公布其照片與身分證字號並通緝懸賞。圖／取材自人民日報
福建省廈門市公安局點名指控18名國軍「心戰大隊」人員違法犯罪，公布其照片與身分證字號並通緝懸賞。圖／取材自人民日報

中國近日連發懸賞通告，指控台灣軍官及軍情人員「從事分裂活動」。華府智庫「美國企業研究所」指出，這顯示北京可能展開新一波認知作戰行動，意圖在台灣軍方、政府與社會中製造對中共滲透程度的疑慮。

中國國安部10日指國防部軍情局人員對中國開展反宣傳破壞活動，並公布「相關3人」的大頭照、本名和出生日期。廈門市公安局隔天對18名台灣軍方人員發布懸賞徵集違法線索的通告。

「美國企業研究所」（AEI）今天下午於官網刊出兩岸週報表示，由於台灣軍官極少赴中國旅行，這些懸賞行動實際上不太可能導致台灣軍人遭到逮捕，但顯示北京正開展針對台灣軍方與社會的新一波認知戰。

AEI指出，中國懸賞通告包含被指控者的個人資訊，顯示台灣軍方及軍事情蒐系統遭到高度滲透。這可能導致台灣社會大眾對軍方的信任下滑，也削弱軍方內部的信任與安全感。

國安局長蔡明彥15日於立法院指出，中國藉由公開及錯誤情資交互運用，以達成「恫嚇」目的，但許多照片、資料均為錯誤，因此他會持續與國防部等單位，強化人員「去識別化」。

根據AEI週報，中國對台間諜招募的主要手法之一，是利用軍人經濟困境，例如台灣12日起訴兩名向中方洩密的軍人。事件始於2023年，一名中國間諜接觸遭汰除的台灣海軍士兵林姓男子，招募他成為中國代理人。

林男再進一步吸收一名現役士兵，向中方提供雄二飛彈手冊等機密軍事資料，僅換取約1200美元（約新台幣3萬6721元）酬勞。

美國企業研究所表示，中國對台灣的間諜活動遠不止招募軍事人員。10月14日，台灣長榮航空一名前經理坦承2014年以來持續擔任中國代理人。這名經理試圖賄賂陸委會一名初階員工，以向中國提供敏感資訊，遭這名員工拒絕。

