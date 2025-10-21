快訊

無意摧毀中國…川普：美中關係沒事 APEC會與習近平坐下來談

台灣是中國「眼中的蘋果」… 川普：月底川習會 預期將討論到台灣議題

川普警告哈瑪斯別違約 以色列迎回第13具人質遺體

中央社／ 華盛頓/耶路撒冷20日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他會讓巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」有機會遵守與以色列加薩走廊停火協議，但也警告哈瑪斯若不守約將會被「剷除」。

法新社報導，以色列今天證實迎回另一具人質遺體。這是自本月10日加薩走廊（Gaza Strip）停火生效以來，哈瑪斯（Hamas）歸還的第13具人質遺體。

川普在白宮接待澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）時告訴記者：「我們和哈瑪斯講好了，他們會表現得很好、守規矩、態度友善。」

川普說：「如果他們不遵守，我們就會出手，必要時會剷除他們。他們很清楚這一點。」

不過川普堅稱美軍不會參與對抗哈瑪斯的行動。他表示已有數十個國家同意加入加薩的國際穩定部隊，他們「很願意介入」，「此外，如果我要求以色列進入，他們會在兩分鐘內行動」。

以色列總理辦公室今天發出聲明說：「以色列已透過紅十字會（Red Cross）迎回一具失蹤人質的靈柩。」

哈瑪斯高層官員告訴法新社，哈瑪斯武裝部隊接收「巴勒斯坦人民解放陣線」（PFLP）旗下武裝單位移交的人質遺體後，交給紅十字會。

哈瑪斯 以色列 加薩走廊

延伸閱讀

川普稱中國無意犯台 計劃2026年初訪中

月底川習會 川普：預期會討論到台灣議題

印度續買俄油 川普嗆課高關稅

哥國毒品輸美 川普罵裴卓「毒品首腦」要脅斷金援

相關新聞

羅浮宮7分鐘搶案 維安漏洞被摸透

法國巴黎羅浮宮十九日上演「七分鐘珠寶大劫案」，四名劫匪利用羅浮宮館外施工工地的升降平台破窗闖入後砸開展示櫃洗劫珠寶，得手...

羅浮宮搶案 疑預謀犯罪

法國巴黎羅浮宮上周日（19日）上演驚心動魄的「七分鐘珠寶大劫案」，四名蒙面劫匪利用羅浮宮館外施工工地的升降平台直抵阿波羅...

自維聯盟成立 「高市首相」大勢已定

自民黨總裁（黨魁）高市早苗和兼任日本維新會（下稱維新會）代表（黨魁）的大阪府知事吉村洋文，廿日晚間六時多在日本國會會談，...

羅浮宮搶案 專家：失竊珠寶黃金救援期僅7天

法國羅浮宮十九日遇劫的八件法國王室珠寶，是無價的歷史和文化遺產，但在劫匪眼中，只是值錢的黃金、鑽石、翡翠和珍珠。專家指出...

法前總統沙克吉將入獄 自曝上周赴艾麗榭宮會馬克宏

法國「世界報」（Le Monde）報導，將入獄的法國前總統沙克吉20日告訴法新社，他上周曾赴總統府艾麗榭宮與總統馬克宏會...

加薩掘出以色列人質遺體 哈瑪斯武裝組織稱20日將移交

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」旗下武裝團體「艾茲丁‧卡薩姆旅」表示，今天將依與以色列達成的停火協議，移交昨天在加薩走廊尋獲的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。