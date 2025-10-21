川普警告哈瑪斯別違約 以色列迎回第13具人質遺體
美國總統川普今天表示，他會讓巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」有機會遵守與以色列的加薩走廊停火協議，但也警告哈瑪斯若不守約將會被「剷除」。
法新社報導，以色列今天證實迎回另一具人質遺體。這是自本月10日加薩走廊（Gaza Strip）停火生效以來，哈瑪斯（Hamas）歸還的第13具人質遺體。
川普在白宮接待澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）時告訴記者：「我們和哈瑪斯講好了，他們會表現得很好、守規矩、態度友善。」
川普說：「如果他們不遵守，我們就會出手，必要時會剷除他們。他們很清楚這一點。」
不過川普堅稱美軍不會參與對抗哈瑪斯的行動。他表示已有數十個國家同意加入加薩的國際穩定部隊，他們「很願意介入」，「此外，如果我要求以色列進入，他們會在兩分鐘內行動」。
以色列總理辦公室今天發出聲明說：「以色列已透過紅十字會（Red Cross）迎回一具失蹤人質的靈柩。」
哈瑪斯高層官員告訴法新社，哈瑪斯武裝部隊接收「巴勒斯坦人民解放陣線」（PFLP）旗下武裝單位移交的人質遺體後，交給紅十字會。
