法前總統沙克吉將入獄 自曝上周赴艾麗榭宮會馬克宏

法國「世界報」（Le Monde）報導，將入獄的法國前總統沙克吉20日告訴法新社，他上周曾赴總統府艾麗榭宮與總統馬克宏會面。這場會面最初是由法國費加洛報率先報導。

世界報指出，沙克吉將在21日入獄。他因被控收受利比亞已故獨裁者格達費數千萬歐元非法資金，9月25日遭巴黎法院判刑五年並罰款10萬歐元（約台幣358萬元），法官宣布即使他提出上訴也將強制入獄。

馬克宏20日於斯洛伐克參加歐盟地中海國家領袖峰會期間，為會見沙克吉的決定辯護。他說：「從人性的角度來看，在這種狀況下和前任法國總統會面很正常。」