聽新聞
0:00 / 0:00

法前總統沙克吉將入獄 自曝上周赴艾麗榭宮會馬克宏

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
法國前總統沙克吉將於21日入獄。路透
法國前總統沙克吉將於21日入獄。路透

法國「世界報」（Le Monde）報導，將入獄的法國前總統沙克吉20日告訴法新社，他上周曾赴總統府艾麗榭宮與總統馬克宏會面。這場會面最初是由法國費加洛報率先報導。

世界報指出，沙克吉將在21日入獄。他因被控收受利比亞已故獨裁者格達費數千萬歐元非法資金，9月25日遭巴黎法院判刑五年並罰款10萬歐元（約台幣358萬元），法官宣布即使他提出上訴也將強制入獄。

馬克宏20日於斯洛伐克參加歐盟地中海國家領袖峰會期間，為會見沙克吉的決定辯護。他說：「從人性的角度來看，在這種狀況下和前任法國總統會面很正常。」

法國 馬克宏

延伸閱讀

影／川普馬克宏握手較勁近30秒！影片瘋傳 唇語專家曝兩人互放話

辭職僅4天…勒克努再任法總理 極右派嗆倒閣、法媒也看衰

法國政治風暴升級 新總理任27天閃辭 提前大選呼聲起

馬克宏指派卸任總理展開最後協商 盼化解政治危機

相關新聞

自維聯盟成立 「高市首相」大勢已定

自民黨總裁（黨魁）高市早苗和兼任日本維新會（下稱維新會）代表（黨魁）的大阪府知事吉村洋文，廿日晚間六時多在日本國會會談，...

羅浮宮7分鐘搶案 曝維安漏洞被摸透

法國巴黎羅浮宮十九日上演「七分鐘珠寶大劫案」，四名劫匪利用羅浮宮館外施工工地的升降平台破窗闖入後砸開展示櫃洗劫珠寶，得手...

羅浮宮七分鐘搶案 專家：失竊珠寶黃金救援期僅7天

法國羅浮宮十九日遇劫的八件法國王室珠寶，是無價的歷史和文化遺產，但在劫匪眼中，只是值錢的黃金、鑽石、翡翠和珍珠。專家指出...

法前總統沙克吉將入獄 自曝上周赴艾麗榭宮會馬克宏

法國「世界報」（Le Monde）報導，將入獄的法國前總統沙克吉20日告訴法新社，他上周曾赴總統府艾麗榭宮與總統馬克宏會...

加薩掘出以色列人質遺體 哈瑪斯武裝組織稱20日將移交

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」旗下武裝團體「艾茲丁‧卡薩姆旅」表示，今天將依與以色列達成的停火協議，移交昨天在加薩走廊尋獲的...

羅浮宮光天化日遭搶震驚全法！極右派轟國恥 政府面臨壓力

法國羅浮宮19日開館後不久即遭搶劫，竊賊數分鐘內就偷走八件19世紀法國皇室珠寶。英國衛報報導，這起事件使法國政府在博物館...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。