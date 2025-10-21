阿根廷獲資金活水 取得美國200億美元貨幣互換
阿根廷中央銀行今天宣布，阿根廷正式與美國建立最高額度200億美元（約新台幣6100億元）的貨幣互換機制（swap line），目的為了「促進阿根廷經濟穩定」。
法新社報導，阿根廷將在26日舉行期中選舉，但近期披索匯率震盪，對總統米雷伊（Javier Milei）選情不利；而美國總統川普（Donald Trump）強力支持米雷伊，因此川普政府對阿根廷提供龐大財力支援，包括今天這份貨幣互換協議。
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）上週宣布提供阿根廷貨幣互換機制同時，還透露正在爭取「私人銀行和主權財富基金」提供額外200億美元融資額度，以支持飽受打擊的阿根廷經濟。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言