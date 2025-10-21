阿根廷獲資金活水 取得美國200億美元貨幣互換

中央社／ 布宜諾斯艾利斯20日綜合外電報導

阿根廷中央銀行今天宣布，阿根廷正式與美國建立最高額度200億美元（約新台幣6100億元）的貨幣互換機制（swap line），目的為了「促進阿根廷經濟穩定」。

法新社報導，阿根廷將在26日舉行期中選舉，但近期披索匯率震盪，對總統米雷伊（Javier Milei）選情不利；而美國總統川普（Donald Trump）強力支持米雷伊，因此川普政府對阿根廷提供龐大財力支援，包括今天這份貨幣互換協議。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）上週宣布提供阿根廷貨幣互換機制同時，還透露正在爭取「私人銀行和主權財富基金」提供額外200億美元融資額度，以支持飽受打擊的阿根廷經濟。

