羅浮宮7分鐘搶案 曝維安漏洞被摸透

法國巴黎羅浮宮十九日上演「七分鐘珠寶大劫案」，四名劫匪利用羅浮宮館外施工工地的升降平台破窗闖入後砸開展示櫃洗劫珠寶，得手八件王室珍寶，法國檢警已組成六十人專案小組調查，官員坦承羅浮宮有維安漏洞。

法國巴黎人報報導，四名蒙面歹徒於十九日上午約九時卅分行動，分騎兩輛機車，從羅浮宮面向塞納河的施工區抵達現場。他們以工地為掩護，操作高空作業平台直上阿波羅長廊所在樓層，接著用電動切割機破壞窗戶玻璃，闖入展廳作案。二名歹徒打碎展示櫃，奪走多件王室珠寶；另外二人在外接應，得手後騎乘兩輛機車逃離現場。

法國官員表示，已出動一組六十人調查團隊處理此案，正根據監視影像與逃跑路線全力追查，初步研判是犯罪集團精心策畫執行。羅浮宮廿日也連續第二天閉館。

法國司法部長達馬南坦言，羅浮宮維安有漏洞。過去數月法國其他博物館也傳出館藏失竊，內政部長努涅斯坦言場館維安是「一大罩門」，並稱此案據信是經驗老道的團隊所為，有可能是「外國人」。

紐約時報報導，歹徒破窗時觸發了安全警報，衝進阿波羅長廊砸碎展示櫃讓更多警報響起。劫案發生時，館內已擠滿參觀者，五名博物館人員當時正在阿波羅長廊附近。巴黎檢察官辦公室表示，館方工作人員曾受到劫匪威脅。

館方證實，被劫走的珠寶共八件，包括拿破崙三世妻子尤吉妮皇后的冠冕、拿破崙送給妻子的結婚禮物套組等。不過，歹徒匆忙逃離時，丟下一頂尤吉妮皇后的后冠和另一件珠寶。

這是一九一一年達文西名畫「蒙娜麗莎」竊案後羅浮宮最令全球震驚的劫案，再度凸顯羅浮宮安全漏洞與人力不足問題。

羅浮宮前館長侯森貝格在一九九八年畫家凱米爾柯洛畫作遭竊時，便警告保全不足。工會指問題根源在長期人力縮編，表示過去十五年羅浮宮已減少約兩百個全職職位，儘管每天三萬人參觀，是全球參觀人數最多博物館，保全卻嚴重不足。員工曾於今年六月短暫罷工抗議，指責人手短缺、巡邏形同虛設。

今年稍早，法國總統馬克宏啟動羅浮宮翻修計畫，馬克宏十九日表示，翻修工程將包括加強維安。法國在野陣營譴責政府，沒有充分保護羅浮宮珍貴收藏，右派議員喬帝說，「放任皇冠珠寶被盜，象徵政府崩潰」。