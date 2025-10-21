羅浮宮七分鐘搶案 專家：失竊珠寶黃金救援期僅7天

法國羅浮宮十九日遇劫的八件法國王室珠寶，是無價的歷史和文化遺產，但在劫匪眼中，只是值錢的黃金、鑽石、翡翠和珍珠。專家指出，名畫失竊後因難以脫手，還可能失而復得，但珠寶卻是另一回事。藝術偵探認為，法國警方若想救回國寶，必須在一周內抓到劫匪。

被劫走的冠冕、項鍊等珠寶，鑲嵌了數千顆鑽石等珠寶。英國天空新聞報導，藝術偵探布蘭德說，法國警方必須與時間賽跑，「在一周之內抓到竊賊」。他說，「這些王室珠寶太有名，不能直接賣，唯一能做的是熔掉黃金和銀，拆下鑽石再切割。因此這些珠寶可能永遠消失」。

瑞典先鋒報報導，有卅年追蹤博物館失竊寶物經驗的美國律師馬利尼洛說，「竊賊得手後第一件事就是銷贓。他們會拆解珠寶、熔化貴重金屬、取下鑽石再出售，警方必須與時間賽跑。」

失竊名畫約九成可以追回，包括羅浮宮鎮館之寶達文西畫作「蒙娜麗莎的微笑」都曾在一九一一年失竊。曾在羅浮宮工作的義大利裝修師偑魯賈，一九一一年裝扮成工作人員，趁休館幾乎無人，將這幅名畫從畫框取下帶出，廿四小時後才有人發現名畫失竊。佩魯賈後來在佛羅倫斯與畫商接觸後被捕。

但是失竊的珠寶恐怕將一去不返。美國聯邦調查局（ＦＢＩ）藝術犯罪前調查員惠特曼說，最怕的就是這些失竊珠寶被熔化，「黃金現在是炙手可熱的商品」。