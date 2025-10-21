聽新聞
羅浮宮七分鐘搶案 專家：失竊珠寶黃金救援期僅7天

聯合報／ 編譯田思怡／綜合報導

法國羅浮宮十九日遇劫的八件法國王室珠寶，是無價的歷史和文化遺產，但在劫匪眼中，只是值錢的黃金、鑽石、翡翠和珍珠。專家指出，名畫失竊後因難以脫手，還可能失而復得，但珠寶卻是另一回事。藝術偵探認為，法國警方若想救回國寶，必須在一周內抓到劫匪。

被劫走的冠冕、項鍊等珠寶，鑲嵌了數千顆鑽石等珠寶。英國天空新聞報導，藝術偵探布蘭德說，法國警方必須與時間賽跑，「在一周之內抓到竊賊」。他說，「這些王室珠寶太有名，不能直接賣，唯一能做的是熔掉黃金和銀，拆下鑽石再切割。因此這些珠寶可能永遠消失」。

 瑞典先鋒報報導，有卅年追蹤博物館失竊寶物經驗的美國律師馬利尼洛說，「竊賊得手後第一件事就是銷贓。他們會拆解珠寶、熔化貴重金屬、取下鑽石再出售，警方必須與時間賽跑。」

失竊名畫約九成可以追回，包括羅浮宮鎮館之寶達文西畫作「蒙娜麗莎的微笑」都曾在一九一一年失竊。曾在羅浮宮工作的義大利裝修師偑魯賈，一九一一年裝扮成工作人員，趁休館幾乎無人，將這幅名畫從畫框取下帶出，廿四小時後才有人發現名畫失竊。佩魯賈後來在佛羅倫斯與畫商接觸後被捕。

但是失竊的珠寶恐怕將一去不返。美國聯邦調查局（ＦＢＩ）藝術犯罪前調查員惠特曼說，最怕的就是這些失竊珠寶被熔化，「黃金現在是炙手可熱的商品」。

羅浮宮 搶劫 珠寶 FBI

相關新聞

自維聯盟成立 「高市首相」大勢已定

自民黨總裁（黨魁）高市早苗和兼任日本維新會（下稱維新會）代表（黨魁）的大阪府知事吉村洋文，廿日晚間六時多在日本國會會談，...

羅浮宮7分鐘搶案 曝維安漏洞被摸透

法國巴黎羅浮宮十九日上演「七分鐘珠寶大劫案」，四名劫匪利用羅浮宮館外施工工地的升降平台破窗闖入後砸開展示櫃洗劫珠寶，得手...

羅浮宮七分鐘搶案 專家：失竊珠寶黃金救援期僅7天

法國羅浮宮十九日遇劫的八件法國王室珠寶，是無價的歷史和文化遺產，但在劫匪眼中，只是值錢的黃金、鑽石、翡翠和珍珠。專家指出...

法前總統沙克吉將入獄 自曝上周赴艾麗榭宮會馬克宏

法國「世界報」（Le Monde）報導，將入獄的法國前總統沙克吉20日告訴法新社，他上周曾赴總統府艾麗榭宮與總統馬克宏會...

加薩掘出以色列人質遺體 哈瑪斯武裝組織稱20日將移交

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」旗下武裝團體「艾茲丁‧卡薩姆旅」表示，今天將依與以色列達成的停火協議，移交昨天在加薩走廊尋獲的...

羅浮宮光天化日遭搶震驚全法！極右派轟國恥 政府面臨壓力

法國羅浮宮19日開館後不久即遭搶劫，竊賊數分鐘內就偷走八件19世紀法國皇室珠寶。英國衛報報導，這起事件使法國政府在博物館...

