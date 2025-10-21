聽新聞
羅浮宮搶案 疑預謀犯罪
法國巴黎羅浮宮上周日（19日）上演驚心動魄的「七分鐘珠寶大劫案」，四名蒙面劫匪利用羅浮宮館外施工工地的升降平台直抵阿波羅長廊，破窗闖入後砸開展示櫃洗劫珠寶，短短七分鐘內得手八件王室珍寶，檢方不排除背後涉及犯罪集團，也有報導猜測是經驗老到、具外籍背景的專業竊賊所為，疑為預謀犯案。
在上周日緊急閉館後，羅浮宮周一（20日）臨時向已經在現場排隊的遊客宣布，當天也閉館。
館方證實，被劫走的珠寶共八件，包括拿破崙三世妻子尤吉尼皇后的冠冕、拿破崙送給妻子的結婚禮物套組等。不過，歹徒匆忙逃離時，丟下一頂尤吉尼皇后的后冠和另一件珠寶。
這是1911年達文西名畫「蒙娜麗莎」竊案後羅浮宮最令全球震驚的劫案，再度凸顯羅浮宮安全漏洞與人力不足問題。
羅浮宮前館長侯森貝格在1998年畫作遭竊時便警告保全不足，現任館長德卡爾也曾在2021年要求警方進行安全稽核。工會則指問題根源在於長期人力縮編，表示過去15年羅浮宮已減少約200個全職職位，儘管每天3萬人參觀，是全球參觀人數最多的博物館，保全卻嚴重不足。
