加薩掘出以色列人質遺體 哈瑪斯武裝組織稱20日將移交

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」旗下武裝團體「艾茲丁‧卡薩姆旅」表示，今天將依與以色列達成的停火協議，移交昨天在加薩走廊尋獲的一具以色列人質遺體。

法新社報導，艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）表示，將於「加薩時間晚間8時（格林威治標準時間17時），移交昨天在加薩走廊（GazaStrip）掘出的以色列俘虜遺體」。

若此次移交如期進行，將是自10月10日停火生效以來，哈瑪斯（Hamas）歸還的第13具人質遺體。

一名以色列軍官另表示，克瑞沙洛（KeremShalom）關卡在關閉一天後，今天已重新開放，好讓人道物資進入加薩。

以色列昨天關閉克瑞沙洛關卡，指控哈瑪斯違反停火協議。哈瑪斯則否認違反協議，反指以色列才是破壞協議的一方。

上週末加薩再起衝突、威脅到美國斡旋達成的脆弱停火協議後，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）今天與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及美國總統川普（Donald Trump）的女婿庫許納（Jared Kushner）會面。

總理辦公室發言人貝卓西安（Shosh Bedrosian）表示：「總理尼坦雅胡今天稍早與特使魏科夫及川普總統的女婿庫許納會面，討論了區域情勢發展及最新情況。」

她補充道，美國副總統范斯（JD Vance）伉儷預定近日訪問以色列「數天」，「並將與總理會面」。

根據路透社，以色列機場管理局今天發布聲明稱，范斯預定明天抵達以色列。