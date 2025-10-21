聽新聞
自維聯盟成立 「高市首相」大勢已定

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日本自民黨總裁高市早苗（右）和日本維新會領袖吉村洋文（左）廿日在國會簽署聯合執政協議。（路透）
日本自民黨總裁高市早苗（右）和日本維新會領袖吉村洋文（左）廿日在國會簽署聯合執政協議。（路透）

自民黨總裁（黨魁）高市早苗和兼任日本維新會（下稱維新會）代表（黨魁）的大阪府知事吉村洋文，廿日晚間六時多在日本國會會談，並在兩黨組成執政聯盟的同意書上簽字。根據兩黨協議，在國會廿一日舉行「首相指名選舉」時，會自首輪起就投給高市。日本讀賣新聞廿日報導說，她可望躋身日本首位女首相。

維新會十九日在大阪市的中央黨部召開黨高層幹部會議，對是否與自民黨聯合執政，會中決定授權由吉村及維新會「共同代表」藤田文武全權決定。

兩黨廿日在國會舉行黨魁會談，正式同意組成執政聯盟。前述同意書寫道，值此日本國內外情況嚴峻之際，兩黨拋開彼此立場，構築穩定政權。這是基於沒什麼比謀求「日本再起」還重要的判斷，因此決定全面合作。

該同意書載明，兩黨將盡快落實提出的財經對策，及推動修憲、結構改革及能源等議題，並尋求在自廿一日起召開的國會臨時會期間，讓以減少一成國會席次為目標的法案成立。

對禁止企業和團體提供政治獻金，前述同意書載明，兩年後、即高市這一任總裁任期屆滿前，兩黨將為此設置一個協商組織，以達成共識，並做出結論。另外，對調降消費稅與維新會想讓「大大阪」地區升格為日本「副首都」的構想，兩黨也將設置一個協商組織因應，並在明年國會常會期間，讓「大阪都」的法案成立。

高市這任總裁任期至後年九月屆滿。根據自民黨黨章，總裁一任三年，連選得連任兩次。由於兩黨目前在眾議院共擁有二三一席，差兩席即可過半，故自民黨也正尋求幾個在野小黨與無黨籍眾議員支持，包括現由七位無黨籍議員組成的眾院黨團「有志．改革之會」。

高市廿日下午也拜會日本保守黨代表百田尚樹。她說，兩黨在憲法及外交等各個領域均有共通點，希望在眾院擁有一席的日本保守黨能支持她。

儘管在首相指名選舉前，在野黨未能組成大聯盟共推一位人選和高市競爭首相寶座，但日本「富士新聞網」廿日報導說，她能否在第一輪就過半直接當選首相，可能是今後國會運作的重要焦點。

日本 首相 高市早苗

