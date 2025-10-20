蒙古國總統否決國會罷免總理決議 政局更形混亂

快訊

中央社／ 北京20日綜合外電報導

蒙古總理贊丹沙塔爾上週遭國會解職，但外蒙古新聞社（Montsame）今天報導，總統呼日勒蘇赫已否決國會罷免總理的決議，國內政局更形混亂。

路透社報導，國會議員17日表決通過罷免總理贊丹沙塔爾（Gombojav Zandanshatar）的決議，理由之一是他未先徵詢國會同意就任命一位部長。

外蒙古新聞社引述總統幕僚長的聲明報導，總統呼日勒蘇赫（Ukhnaagiin Khurelsukh）認為，國會此次罷免表決過程中存在程序瑕疵，包括採用「不正確的表決方式」。

根據外蒙古新聞社，總統的否決將在相關法定架構下受到檢視。

資源豐富的外蒙古是夾在中國與俄羅斯之間的內陸國家。近幾年來，該國貪腐與經濟疲弱等問題引發民眾不滿，政局持續動盪。

