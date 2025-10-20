快訊

東北角雨下不停！台2線濱海公路落石擊中2大貨車 司機驚險逃生…交通中斷

羅浮宮光天化日遭搶震驚全法！極右派轟國恥 政府面臨壓力

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
法國羅浮宮在發生搶劫案隔天的20日依舊關閉。法新社
法國羅浮宮19日開館後不久即遭搶劫，竊賊數分鐘內就偷走八件19世紀法國皇室珠寶。英國衛報報導，這起事件使法國政府在博物館維安方面面臨的壓力愈來愈大。

法國司法部長達馬南20日告訴廣播電台France Inter radio：「可以肯定的是我們失敗了。有人居然可以將家具起重機停在巴黎市中心，讓人幾分鐘內爬上去並偷走價值連城的珠寶，這讓法國形象受創。」

極右派人士則稱這起竊案是「國恥」。極右派政黨國民聯盟領袖巴德拉（Jordan Bardella）在社群媒體表示，「國家究竟會崩解到什麼地步」，並稱這起竊案「對我們國家而言無法忍受的恥辱」。

近幾個月來，法國博物館發生多起搶案。法國內政部長努涅斯承認，博物館維安是「重大弱點」。

法國第二大工會法國總工會（CGT）也指出，整體而言，法國文化場館的人員配備和維安方面投資不足。CGT聯合秘書長納瓦洛（Yvan Navarro）告訴法國新聞台（franceinfo），「館藏不安全、訪客不安全，館內工作人員也不安全」，並稱近年來經費裁減導致法國文化和遺產維安人員短缺。

France Inter radio還取得一份定於下月發布的國家審計報告。這份報告批評，羅浮宮設備更新存在「相當嚴重」且「持續」的拖延，並警告許多展廳缺乏監視器。

