伊朗最高領袖否認核設施遭摧毀 嗆川普「繼續做夢吧」

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天駁斥美國總統川普（Donald Trump）聲稱美軍6月空襲摧毀伊朗核子設施的說法，要川普「繼續做夢吧」。

法新社報導，哈米尼透過其官方網站發表上述聲明，同時質疑川普有無權利斷言「一個國家若擁有核產業，則應該或不應該擁有什麼」。

今年6月中旬，以色列對伊朗發動前所未見的轟炸行動，美國一度加入，空襲多處伊朗關鍵核設施。

川普上週在以色列國會（Knesset）演說時重申，美國確定在空襲期間「徹底摧毀」伊朗核子設施。他說：「我們對伊朗關鍵核設施投下14枚炸彈，正如我一開始所說，已徹底將其摧毀，這一點已獲證實。」

川普昨天接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時也說，這波攻擊讓伊朗「不再是中東的惡霸」，美軍已「摧毀其核子能力」，他更稱這次行動是「最漂亮的軍事行動」。

不過，美軍空襲的實際影響目前仍未明朗。哈米尼今天直指川普的說法「不當、錯誤又霸道」。

美國國防部曾說，空襲行動可能使伊朗核計畫延誤1至2年，但根據美國媒體，美方初步機密情報評估，空襲其實只讓計畫延誤幾個月。