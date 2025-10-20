澳軍方譴責中國戰機近距離發射照明彈「不安全不專業」

（德國之聲中文網）澳大利亞國防部周一（10月20日）表布聲明，譴責一架中國戰鬥機向澳方一架海上巡邏機附近投放照明彈，稱已向北京表達關切，認為中方的做法「不安全且不專業」。

聲明稱，周日，澳大利亞皇家空軍一架偵察機在南海上空執行偵察巡邏任務時，被一架中國戰鬥機接近。這架中國戰機在「近距離」靠近澳大利亞飛機時投擲照明彈，這一做法危及機上機組人員的安全。「澳大利亞期待包括中國在內的所有國家，都能以安全和專業的方式開展軍事行動。」

根據該聲明，雙方沒有人員傷亡，澳方的P-8A「海神」巡邏機也沒有受損。

澳大利亞國防部長馬爾斯（Richard Marles ）在隨後接受星空新聞采訪時表示，「經過非常仔細的審查，我們認為這既不安全，也不專業。」他說，澳大利亞已向中國駐堪培拉使館以及中國外交部通報了此次事件。他補充說，澳大利亞將繼續在該地區進行航行自由演習。

中國聲稱對幾乎整個南中國海區域擁有主權，不接受2016年國際仲裁法庭的裁決，該裁決認定中國對南海的歷史性主權申訴沒有法律依據。

中國回應

在周一中國外交部的記者會上，有記者提問到中方軍機在澳巡邏機近距離釋放干擾彈的事宜，中國外交部發言人郭嘉昆表示：「我不了解你提到的有關情況。」

但在同一天，中國解放軍南部戰區空軍新聞發言人李健健大校表示，10月19日，澳大利亞1架P-8A軍機未經中國政府批准，非法侵入中國西沙領空，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力，依法依規跟蹤監視、有力反制、警告驅離。這名新聞發言人指出，「澳方行為嚴重侵犯中國主權，極易引發海空意外事件。我們正告澳方立即停止侵權挑釁。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。」

澳洲已多次譴責中方做法「不安全、不專業」

最近數年裡，中國和澳洲在海空領域已發生過數起類似的沖突。

今年2月，一架中國殲-16戰鬥機在南海上空的國際空域釋放了照明彈，最近時距離澳大利亞一架P-8海神偵察機不到30米。當時，馬爾斯防長接受媒體采訪時說，「殲-16的距離如此之近，近到無法確保這些照明彈不會擊中P-8偵察機。」他表示，澳大利亞已向北京提出抗議，指責兩名中國飛行員「采取了不安全和不專業的操作，對澳方飛機和機組人員構成了風險」。而中國外交部發言人郭嘉昆當時即表示，中方采取的是「驅離措施，正當合法」。

2024年5月，澳大利亞指控中國一名殲-10戰鬥機飛行員在黃海上空表現出「不安全且不專業」的行為，稱該戰鬥機在一架澳大利亞海軍「海鷹」直升機的飛行航道上投擲照明彈，這種危險動作「不可接受」。中國當時曾抗議，稱這架直升機接近中國領空，並試圖對中國海軍的一次訓練演習進行偵察。

2023年11月，一艘中國驅逐艦被指控在日本附近海域用聲納脈沖攻擊在那裡作業的澳大利亞海軍潛水員，造成輕傷。澳防長馬爾斯（Richard Marles）在其官方網站上發表聲明稱，澳大利亞政府已就本周早些時候中國海軍的「不安全和不專業」行為向中國政府表達了嚴重關切。

