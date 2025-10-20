教宗首會天主教性侵受害者 教廷被批救濟行動過慢

快訊

中央社／ 梵蒂岡20日綜合外電報導

參與者表示，教宗良十四世今天首次與天主教神職性侵受害者會面。就在數天前，梵蒂岡兒童保護委員會剛指責教會高層協助受害者的行動過於遲緩。

路透社報導，國際受害者聯盟「終止神職人員性侵」（Ending Clergy Abuse）表示，教宗和該團體舉行了約一小時的會談，稱這是個「具有重大意義的對話時刻」。

全球擁有約14億信眾的天主教會，數十年來陸續爆發性侵和掩蓋醜聞，不僅重創教會公信力，也讓教廷付出高達數億美元的和解金。

梵蒂岡自家兒童保護委員會16日發布一份罕見的批評報告，指責資深主教未向受害者說明相關性侵通報處理進度，也未交代失職主教是否受到懲處。

參與會面的加拿大性侵倖存者希基（GemmaHickey）表示，教宗仔細傾聽受害者心聲。

希基說：「教宗非常親切，他很用心聆聽。」「我們告訴他，我們是來搭建橋梁，願意攜手走向真相、公義與療癒。」

