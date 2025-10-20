羅浮宮光天化日遭入侵 歷史性竊案暴露安全漏洞

巴黎羅浮宮多件珠寶藏品昨天失竊，警方持續追查竊賊去向。法國審計院報告指出，羅浮宮未能及時彌補在部署監控設備方面的延宕。

羅浮宮的阿波羅長廊（Gallerie d’Apollon）昨天上午遭4名竊賊侵入，奪走8件珠寶珍藏，隨即緊急閉館，今天持續關閉。

羅浮宮占地7萬3000平方公尺，藏品約3萬5000件，是全球遊客數最多的博物館，維安複雜性可想而知，長年累積下來的問題，也因這起歷史性竊案而浮上檯面。

羅浮宮館長戴卡赫（Laurence des Cars）2021年上任時，曾要求巴黎警局審視安全措施是否達標。

文化部長達提（Rachida Dati）昨晚接受TF1電視台訪問時提到，羅浮宮數週或數月前已收到相關建議。她指出，各大博物館的安全問題存在已久，如今犯罪演變為有組織的形式，博物館也必須與時俱進。

費加洛報（Le Figaro）取得審計院原訂今年12月公布的報告，內容顯示，審計院針對羅浮宮在安全設備合規方面的延誤提出警告。舉例來說，李希留館（Richelieu）有3/4的展廳尚未安裝影像監控設備。

審計院也提到，隨著遊客日漸增加，羅浮宮技術設備老化的週期，明顯快於為補救措施投入資金的速度。

報導引述的知情人士說：「我們早就發現法國博物館存在遭受惡意行為和劫掠威脅的風險…如今連高級珠寶店的安全程度都比博物館高。」

珠寶專家戴爾索（Juliane Delsol）認為，失竊珠寶極富盛名，相關紀錄也很多，因此很難在市場上找到買家，較有可能的狀況是被拆解、熔化，在黃金價格居高不下之際，若不盡快找回，可能很快就流出歐洲。

羅浮宮展廳守衛繆勒（Élise Muller）說，館內安全部門數月來一直提醒行政部門留意惡意行為的風險，自法國畫家凱米爾柯洛（Jean-Baptiste Camille Corot）畫作於1998年失竊後，羅浮宮努力確保安全，然而管理階層的決策卻未把安全視為優先事項，10年來裁掉約190名守衛。失竊的凱米爾柯洛畫作至今下落不明。

法國總工會文化聯盟（CGT Culture）聯合秘書長納瓦洛（Yvan Navarro）今天也在法國文化廣播電台（France Culture）節目談到羅浮宮竊案。他說，到處都在缺人手，2025年文化遺產預算為12億歐元（約新台幣428億），2026年還將被砍近2億歐元。

法國新聞台（franceinfo）報導，調查人員目前的假設之一是，昨天這起珠寶竊案可能由收藏家指使，在這種情況下，珠寶還有可能完好無損。另一個假設是，這起竊案由某個貪財之人帶頭，在這種情況下，珠寶很有可能被拆解分售。

也有人提出外國干預和企圖破壞穩定的可能性，但考量到近期在巴黎其他博物館竊案中被逮捕的嫌疑人背景，這並非調查人員的首要追查方向。還有一個假設是，這起竊案與有組織的犯罪集團相關，在這種情況下，珠寶可能被用來洗錢。