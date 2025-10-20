快訊

巴黎羅浮宮珍寶失竊 法國警方全力追緝

中央社／ 巴黎20日綜合外電報導
羅浮宮19日遭劫，圖為劫匪利用卡車上的吊車升至二樓，打破窗戶進入搶劫王室珠寶。(美聯社)
巴黎羅浮宮博物館（Louvre Museum）昨天白天遭一群竊賊闖入並迅速偷走8件王室珍寶，法國警方今天全力展開追緝。

法新社報導，法國官員表示已出動一組60人調查團隊處理此案，初步研判是犯罪集團精心策劃和執行這起竊盜案。

這起竊案再度引發外界熱議法國博物館維安不足，今天法國司法部長達馬南（Gerald Darmanin）坦言羅浮宮維安確實有漏洞。

達馬南告訴法國國際廣播電台（RFI）：「顯然我們並未防患於未然，否則怎麼有人在巴黎市中心停放貨車，利用車上升降機進入博物館，還在短短數分鐘內竊取無價珍寶，使法國形象蒙受重創？」

過去數月法國其他博物館也傳出館藏失竊，內政部長努涅斯（Laurent Nunez）昨天坦言，確保場館維安是「一大罩門」。

知悉調查情況的1名人士指出，竊賊於昨天上午9時30分至40分現蹤，距離羅浮宮9時開館僅過了半小時。

竊賊利用搬運家具的升降機闖入一扇窗戶，這扇窗通往收藏王室珍寶的阿波羅長廊（Galleried'Apollon），隨後竊賊打開展示櫃盜走珍品。有媒體報導，竊賊運用切割工具破壞窗戶後進入阿波羅長廊。

案發現場有遊客用手機簡短錄下部分竊案過程，相關畫面已在法國各大新聞頻道播出。

蒙面竊賊總共盜走9件19世紀王室珠寶，但逃離時遺落拿破崙三世（Napoleon III）之妻尤吉尼皇后（Empress Eugenie）的冠冕，導致這件珍品受損。

根據羅浮宮網站，這頂后冠鑲有1354顆鑽石和56顆祖母綠寶石。

法國文化部昨天表示總計8件「無價之寶」失竊，包含法蘭西皇帝拿破崙（Napoleon）贈送給妻子瑪麗-路易絲皇后（Empress Marie-Louise）的祖母綠鑽石項鍊。

失竊珍寶還包括尤吉尼皇后曾經佩戴、鑲有近2000顆鑽石的王冠，以及法國末代王后瑪麗-艾蜜莉（Queen Marie-Amelie）的項鍊，根據羅浮宮網站描述，這條項鍊鑲有8顆藍寶石和631顆鑽石。

努涅斯指出，犯案過程僅短短7分鐘，據信是經驗老道的團隊所為，有可能是「外國人」。

文化部補充，館方人員及時介入，迫使竊賊逃離，部分做案工具遺留現場。

法國德魯奧（Drouot）拍賣行總裁吉格羅（Alexandre Giquello）強調，這批贓物在現況下幾乎不可能變現。

羅浮宮身為法國首屈一指的博物館，理應採取最高等級的安全措施，然而卻非第一次遭竊。自1998年法國畫家凱米爾柯洛（Jean-Baptiste Camille Corot）的作品「通往色維爾之路」（Le Chemin de Sèvres）遭竊、從此下落不明後，這是羅浮宮首次發生竊案。

批評者指出，法國博物館的安全措施遠遠不及銀行，也成了竊賊日益覬覦的目標。

法國9月才發生2起博物館竊盜案，包括有人闖進巴黎自然歷史博物館（Natural History Museum），盜走價值70萬美元的黃金樣本，以及里摩（Limoges）市中心1座博物館傳出2個碟子和1個花瓶失竊，損失估達760萬美元（約新台幣2億3200萬元）。

這起竊案也引發法國政壇強烈反應。極右政黨「國民聯盟」（RN）領袖巴德拉（Jordan Bardella）在社群媒體批評此舉「對法國是難以忍受的恥辱」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在社群媒體強調，相關單位正全力追捕犯嫌並設法尋回失竊珍寶。

此外，羅浮宮管理層告訴法新社，羅浮宮今天連續第2天閉館。

法國 羅浮宮 博物館

相關新聞

羅浮宮竊案震驚各界 回顧全球史上重大藝術品失竊案

法國巴黎羅浮宮博物館（Louvre Museum）今天大白天遭歹徒闖入竊走多件珍貴珠寶展品，震驚全球。路透社整理出在此之...

巴黎羅浮宮珍寶失竊 法國警方全力追緝

巴黎羅浮宮博物館（Louvre Museum）昨天白天遭一群竊賊闖入並迅速偷走8件王室珍寶，法國警方今天全力展開追緝

以哈衝突結束 美國特使：以色列需協助巴勒斯坦發展

美國特使庫許納（Jared Kushner）表示，若以色列希望在加薩戰爭結束後，實現區域整合，就必須協助巴勒斯坦人民「茁...

巴黎羅浮宮珍寶光天化日下失竊 連續2天閉館

法國巴黎羅浮宮（Louvre）昨天遭竊賊闖入偷走王冠珠寶，館方人員向法新社證實，羅浮宮今天連續第2天暫停對外開放

羅浮宮失竊珠寶恐永遠消失！藝術偵探：黃金救援僅7天

法國羅浮宮10月19日失竊的8件法國王室珠寶，是無價的歷史和文化遺產，但在竊賊眼裡，只是值錢的黃金、鑽石、翡翠和珍珠。專家指出，名畫失竊後因難以脫手，還可能失而復得，但珠寶失竊，那是另一回事。藝術偵探認為，法國警方只有一周的時間抓賊。為何那麼緊迫？

APEC峰會前板門店參觀暫停 韓媒推測川普再會金正恩

亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議將在10月31日於南韓慶州舉行，聯合國軍司令部與韓國統一部今天宣布會議期間將不開放參...

