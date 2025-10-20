巴黎羅浮宮珍寶光天化日下失竊 連續2天閉館
法國巴黎羅浮宮（Louvre）昨天遭竊賊闖入偷走王冠珠寶，館方人員向法新社證實，羅浮宮今天連續第2天暫停對外開放。
館方人員告訴法新社，羅浮宮「今天不開放」。
羅浮宮也張貼告示，告知旅客因「特殊情況」而維持關閉，持有當日票券的所有旅客將獲退費。
一名工作人員告訴現場旅客：「（羅浮）博物館今天整天都不開放。」
消息公布前，等不及的遊客已在羅浮宮玻璃金字塔廣場及主入口拱廊下大排長龍。
來自美國的高齡旅客福克斯（Carol Fuchs）已排了近45分鐘的隊。她向法新社表示：「（竊賊）竟然從窗戶闖進來，好大膽。我很同情當時看守那個房間的人。」
「那些珠寶還找得回來嗎？我很懷疑，我猜早就沒了吧。」
