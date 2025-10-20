快訊

明天是否停班課？雨量預測達標 新北市今晚6時討論

劇烈降雨仍持續！氣象署：北北宜桃估累積雨量1千毫米 晚起豪雨往東移動

風雨擋不住！陳漢典Lulu選颱風天登記「原因全說了」

APEC峰會前板門店參觀暫停 韓媒推測川普再會金正恩

中央社／ 首爾20日專電
北韓領導人金正恩（左）與美國時任總統川普（右）2018年6月在新加坡舉行川金會。美聯社
北韓領導人金正恩（左）與美國時任總統川普（右）2018年6月在新加坡舉行川金會。美聯社

亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議將在10月31日於南韓慶州舉行，聯合國軍司令部與韓國統一部今天宣布會議期間將不開放參觀板門店行程，引發對美朝領導人會面的猜測。

統一部今天表示，將在10月底至11月初暫停板門店特別參觀行程。這項特別參觀行程是統一部與擁有板門店出入核准權限的聯合國軍司令部合作項目，每天開放2梯次、共40人前往板門店參觀。

韓聯社引述政府消息人士說法報導，這次是在聯合國軍司令部要求下，協議暫停開放南韓本國人及外國人前往板門店參觀。

由於2019年6月時北韓領導人金正恩與時任美國總統川普會面的所有事前接觸都是在板門店進行，板門店參觀行程暫停一事也引發韓媒猜測。東亞日報等韓媒報導，此舉可能是為川普與金正恩再次會面，進行事前準備。

除了南韓政府高層表示，有跡象顯示川金會的可能性，美國有線電視新聞網（CNN）日前也引述知情人士報導，稱川普團隊正在討論與金正恩會晤的可能性。統一部與聯合國軍司令部皆未詳細說明這次暫停板門店參觀的具體原因。

也有意見認為，APEC會議期間將有各國領袖訪韓，暫停參觀板門店行程是為了預防北韓可能的突發行動。

板門店 行程 國軍

延伸閱讀

川普佛州球敘 邀台日韓企業家參加 台積不出席？

雙普通話內容曝光…華郵：普亭要烏克蘭放棄頓內茨克換停戰

川普：不希望中國跟我們玩稀土遊戲 芬太尼黃豆同列首要談判議題

澳洲總理訪美將拜會川普 重點討論礦產合作

相關新聞

影／羅浮宮世紀劫案搶匪身影曝光！法媒疑外國團夥犯案「離奇且大膽」

巴黎羅浮宮19日驚傳「世紀劫案」，4名蒙面歹徒僅用7分鐘便得手8件無價珠寶。法國商業調頻電視台（BF MTV）曝光搶匪假...

香港機場27年來最嚴重事故！貨機墜海釀2死 阿聯酋回應了

彭博資訊報導，阿聯酋航空一架貨機20日降落香港機場失控衝出跑道後墜海，並造成2名地勤人員死亡，這是香港國際機場啟用27年...

羅浮宮歹徒搶劫動線及珠寶曝光！用1處掩護 館員驚喊快撤

法國巴黎19日上演驚心動魄的「7分鐘珠寶大劫案」，4名蒙面歹徒騎著Yamaha機車潛入羅浮宮，利用館外施工工地的升降平台...

羅浮宮7分鐘驚天竊案早有警訊！工會警告1漏洞沒人理

法國國寶級博物館羅浮宮（Louvre Museum）19日上午遭竊，4名竊賊持電動工具闖入奪走8件王室珠寶後逃逸，這是自...

羅浮宮失竊珠寶恐永遠消失！藝術偵探：黃金救援僅7天

法國羅浮宮10月19日失竊的8件法國王室珠寶，是無價的歷史和文化遺產，但在竊賊眼裡，只是值錢的黃金、鑽石、翡翠和珍珠。專家指出，名畫失竊後因難以脫手，還可能失而復得，但珠寶失竊，那是另一回事。藝術偵探認為，法國警方只有一周的時間抓賊。為何那麼緊迫？

APEC峰會前板門店參觀暫停 韓媒推測川普再會金正恩

亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議將在10月31日於南韓慶州舉行，聯合國軍司令部與韓國統一部今天宣布會議期間將不開放參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。