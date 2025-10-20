印尼總統執政1周年 學生團體規劃抗議活動

印尼總統普拉伯沃政府上任1周年，印尼學生團體計劃今天在雅加達舉行抗議活動，距離印尼全國爆發激烈示威僅兩個月。總統則召開內閣會議，紀念執政1周年。

路透社報導，印尼全國大學生執行委員會（BEMSI）透過社群媒體Instagram宣布，將號召群眾聚集在總統府附近，抗議政府政策，並以#1年夠了與#問題不斷的1年表達訴求。

BEM SI表示：「回顧過去1年的局勢，讓我們更憂心印尼未來的命運。」

8月底，由學生主導抗議政府政策和議員特權的示威席捲全國。在1名外送員遭警車撞擊身亡後，示威升級，傷亡人數增加，成為普拉伯沃（PrabowoSubianto）自去年壓倒性當選以來面臨的最大挑戰。

印尼國家研究與創新院（National Research andInnovation Agency）政治分析家瓦西斯托（WasistoRaharjo Jati）說，普拉伯沃政府上任首年，政策缺乏民眾參與，導致許多爭議。

他以普拉伯沃推動的免費學校營養午餐計畫為例表示：「整體而言，普拉伯沃政府在第1年遭遇不少動盪，尤其在政策公開透明與社會參與部分較有缺失。」這項計畫用來為數百萬名學生和孕婦提供餐食，但推動過程，數千名學生因食品中毒送醫，引發外界批評。