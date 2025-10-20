快訊

明天是否停班課？雨量預測達標 新北市今晚6時討論

劇烈降雨仍持續！氣象署：北北宜桃估累積雨量1千毫米 晚起豪雨往東移動

風雨擋不住！陳漢典Lulu選颱風天登記「原因全說了」

印尼總統執政1周年 學生團體規劃抗議活動

中央社／ 雅加達20日綜合外電報導

印尼總統普拉伯沃政府上任1周年，印尼學生團體計劃今天在雅加達舉行抗議活動，距離印尼全國爆發激烈示威僅兩個月。總統則召開內閣會議，紀念執政1周年。

路透社報導，印尼全國大學生執行委員會（BEMSI）透過社群媒體Instagram宣布，將號召群眾聚集在總統府附近，抗議政府政策，並以#1年夠了與#問題不斷的1年表達訴求。

BEM SI表示：「回顧過去1年的局勢，讓我們更憂心印尼未來的命運。」

8月底，由學生主導抗議政府政策和議員特權的示威席捲全國。在1名外送員遭警車撞擊身亡後，示威升級，傷亡人數增加，成為普拉伯沃（PrabowoSubianto）自去年壓倒性當選以來面臨的最大挑戰。

印尼國家研究與創新院（National Research andInnovation Agency）政治分析家瓦西斯托（WasistoRaharjo Jati）說，普拉伯沃政府上任首年，政策缺乏民眾參與，導致許多爭議。

他以普拉伯沃推動的免費學校營養午餐計畫為例表示：「整體而言，普拉伯沃政府在第1年遭遇不少動盪，尤其在政策公開透明與社會參與部分較有缺失。」這項計畫用來為數百萬名學生和孕婦提供餐食，但推動過程，數千名學生因食品中毒送醫，引發外界批評。

印尼 普拉伯沃 外送員

延伸閱讀

詹氏：買中國戰機快艇與飛彈 印尼將外貸948億

【專家之眼】解讀印尼空軍採購殲10戰機

印尼首度採購陸製殲10C戰機 專家警告勿低估地緣政治影響

麥克風未關對話全錄下！印尼總統請川普牽線見次子艾瑞克

相關新聞

影／羅浮宮世紀劫案搶匪身影曝光！法媒疑外國團夥犯案「離奇且大膽」

巴黎羅浮宮19日驚傳「世紀劫案」，4名蒙面歹徒僅用7分鐘便得手8件無價珠寶。法國商業調頻電視台（BF MTV）曝光搶匪假...

香港機場27年來最嚴重事故！貨機墜海釀2死 阿聯酋回應了

彭博資訊報導，阿聯酋航空一架貨機20日降落香港機場失控衝出跑道後墜海，並造成2名地勤人員死亡，這是香港國際機場啟用27年...

羅浮宮歹徒搶劫動線及珠寶曝光！用1處掩護 館員驚喊快撤

法國巴黎19日上演驚心動魄的「7分鐘珠寶大劫案」，4名蒙面歹徒騎著Yamaha機車潛入羅浮宮，利用館外施工工地的升降平台...

羅浮宮7分鐘驚天竊案早有警訊！工會警告1漏洞沒人理

法國國寶級博物館羅浮宮（Louvre Museum）19日上午遭竊，4名竊賊持電動工具闖入奪走8件王室珠寶後逃逸，這是自...

羅浮宮失竊珠寶恐永遠消失！藝術偵探：黃金救援僅7天

法國羅浮宮10月19日失竊的8件法國王室珠寶，是無價的歷史和文化遺產，但在竊賊眼裡，只是值錢的黃金、鑽石、翡翠和珍珠。專家指出，名畫失竊後因難以脫手，還可能失而復得，但珠寶失竊，那是另一回事。藝術偵探認為，法國警方只有一周的時間抓賊。為何那麼緊迫？

APEC峰會前板門店參觀暫停 韓媒推測川普再會金正恩

亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議將在10月31日於南韓慶州舉行，聯合國軍司令部與韓國統一部今天宣布會議期間將不開放參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。