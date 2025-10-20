聽新聞
影／羅浮宮世紀劫案搶匪身影曝光！法媒疑外國團夥犯案「離奇且大膽」
巴黎羅浮宮19日驚傳「世紀劫案」，4名蒙面歹徒僅用7分鐘便得手8件無價珠寶。法國商業調頻電視台（BF MTV）曝光搶匪假扮工人奪取珠寶的犯案影片，可見其中一人身穿黃色反光背心，拿出切割工具破壞玻璃展示櫃。這起搶案震撼法國與國際社會，檢方不排除背後涉及犯罪集團。部分媒體指出，遭劫珠寶可能吸引美、中、俄等地收藏家覬覦，也有報導猜測，這或許是經驗老到、甚至具外籍背景的竊賊所為。
目前調查已進入與時間賽跑的階段，當局派出60名人力全力追查珠寶下落。警方懷疑珠寶可能已被拆解或熔化，以便單獨出售鑽石與寶石，增加追查難度。
BF MTV報導指出，法國檢方正在追緝這支4人「突擊小組」，同時不排除背後牽涉更大的犯罪集團，一名巴黎檢察官解釋，「這次行動可能有2種目的，要嘛是為某位幕後主使代勞，要嘛是以購得珍貴寶石為手段，進行洗錢操作。」
法國24台報導引述南部快報（La Dépêche du Midi）指出，這是一起「離奇且大膽」的劫案，可能由「經驗豐富」甚至「外籍」竊賊策畫。
歐洲議會議員瓦萊特（Matthieu Valet）在X上貼出搶匪作案影片，他在貼文中質疑，竊賊平靜地行動了7分鐘，「所有人都在拍攝，但有人報警嗎？」
比利時晚報（Le Soir）稱這起案件為「世紀劫案」；義大利共和報（La Repubblica）形容這是羅浮宮「沉重的打擊」，並引述調查人員表示，失竊的拿破崙珠寶可能吸引俄、美、中買家。
西班牙國家報（El País）也以「世紀大劫」（El robo del siglo）報導，強調竊賊甚至花時間架設升降平台進出現場。
