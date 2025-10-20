快訊

校區陣風11級！文化大學宣布下午3時起停課 明改採遠距教學

10萬張早鳥票不夠搶！奇美博物館埃及展今開賣 「網頁打不開」全完售

獨／新壽再退讓…願讓利求共識 輝達落地差北市府點頭

聽新聞
0:00 / 0:00

影／羅浮宮世紀劫案搶匪身影曝光！法媒疑外國團夥犯案「離奇且大膽」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
法國商業調頻電視台曝光搶劫羅浮宮歹徒的犯案影片，可見一人身穿黃色反光背心，拿出切割工具破壞玻璃展示櫃。圖/截自@BFMTV在X的影音
法國商業調頻電視台曝光搶劫羅浮宮歹徒的犯案影片，可見一人身穿黃色反光背心，拿出切割工具破壞玻璃展示櫃。圖/截自@BFMTV在X的影音

巴黎羅浮宮19日驚傳「世紀劫案」，4名蒙面歹徒僅用7分鐘便得手8件無價珠寶法國商業調頻電視台（BF MTV）曝光搶匪假扮工人奪取珠寶的犯案影片，可見其中一人身穿黃色反光背心，拿出切割工具破壞玻璃展示櫃。這起搶案震撼法國與國際社會，檢方不排除背後涉及犯罪集團。部分媒體指出，遭劫珠寶可能吸引美、中、俄等地收藏家覬覦，也有報導猜測，這或許是經驗老到、甚至具外籍背景的竊賊所為。

目前調查已進入與時間賽跑的階段，當局派出60名人力全力追查珠寶下落。警方懷疑珠寶可能已被拆解或熔化，以便單獨出售鑽石與寶石，增加追查難度。

BF MTV報導指出，法國檢方正在追緝這支4人「突擊小組」，同時不排除背後牽涉更大的犯罪集團，一名巴黎檢察官解釋，「這次行動可能有2種目的，要嘛是為某位幕後主使代勞，要嘛是以購得珍貴寶石為手段，進行洗錢操作。」

法國24台報導引述南部快報（La Dépêche du Midi）指出，這是一起「離奇且大膽」的劫案，可能由「經驗豐富」甚至「外籍」竊賊策畫。

歐洲議會議員瓦萊特（Matthieu Valet）在X上貼出搶匪作案影片，他在貼文中質疑，竊賊平靜地行動了7分鐘，「所有人都在拍攝，但有人報警嗎？」

比利時晚報（Le Soir）稱這起案件為「世紀劫案」；義大利共和報（La Repubblica）形容這是羅浮宮「沉重的打擊」，並引述調查人員表示，失竊的拿破崙珠寶可能吸引俄、美、中買家。

西班牙國家報（El País）也以「世紀大劫」（El robo del siglo）報導，強調竊賊甚至花時間架設升降平台進出現場。

珠寶 法國 影片

延伸閱讀

羅浮宮遭竊8珠寶能銷贓？內行指找回機率低 網推測：恐有金主指定

羅浮宮7分鐘驚天竊案早有警訊！工會警告1漏洞沒人理

羅浮宮7分鐘驚天竊案 遊客傻眼：巴黎也有這種事

法國政盪 富豪轉移資產

相關新聞

影／羅浮宮世紀劫案搶匪身影曝光！法媒疑外國團夥犯案「離奇且大膽」

巴黎羅浮宮19日驚傳「世紀劫案」，4名蒙面歹徒僅用7分鐘便得手8件無價珠寶。法國商業調頻電視台（BF MTV）曝光搶匪假...

香港機場27年來最嚴重事故！貨機墜海釀2死 阿聯酋回應了

彭博資訊報導，阿聯酋航空一架貨機20日降落香港機場失控衝出跑道後墜海，並造成2名地勤人員死亡，這是香港國際機場啟用27年...

羅浮宮歹徒搶劫動線及珠寶曝光！用1處掩護 館員驚喊快撤

法國巴黎19日上演驚心動魄的「7分鐘珠寶大劫案」，4名蒙面歹徒騎著Yamaha機車潛入羅浮宮，利用館外施工工地的升降平台...

羅浮宮7分鐘驚天竊案早有警訊！工會警告1漏洞沒人理

法國國寶級博物館羅浮宮（Louvre Museum）19日上午遭竊，4名竊賊持電動工具闖入奪走8件王室珠寶後逃逸，這是自...

不夠愛國？在日本上一堂「慰安婦課」為何困難

二○一五年十二月二十八日，日本和韓國雙邊外長達成「日韓合意」，也就是雙邊就「慰安婦」問題達成「最終且不可逆」的協議。當時人在日本大阪留學的我，看到這則新聞時簡直難以置信──「慰安婦」問題並非日、韓雙邊的問題，為什麼雙邊政府能夠就此達成協議？台灣或是其他國家的「慰安婦」倖存者，她們的權益會不會因此被「不能代表自己的外國政府」給犧牲掉？

以色列誤判哈瑪斯開火實情曝光！美國急施壓收手

以色列及哈瑪斯19日短暫交火後，目前雙方已重回停火。以軍當日稱2名士兵在加薩遇襲喪生，指控哈瑪斯違反協議並展開報復空襲，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。