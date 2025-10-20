快訊

校區陣風11級！文化大學宣布下午3時起停課 明改採遠距教學

10萬張早鳥票不夠搶！奇美博物館埃及展今開賣 「網頁打不開」全完售

獨／新壽再退讓…願讓利求共識 輝達落地差北市府點頭

詹氏：買中國戰機快艇與飛彈 印尼將外貸948億

中央社／ 雅加達20日綜合外電報導

詹氏（Janes）國防評論指出，印尼財政部已批准相關計畫，將透過對外貸款31億美元（約新台幣948億）籌資，購買中國殲-10戰機、超音速反艦飛彈及飛彈快艇等陸海空裝備。

印尼財長波巴亞（Purbaya Yudhi Sadewa）15日時告訴媒體，印尼已批准90億美元預算採購中國殲-10（J-10）戰機。將使印尼成為繼巴基斯坦之後全球第二個購買殲-10戰機的國家。

詹氏指出，印尼將向中國購買殲-10B（J-10B）戰機、22型高速飛彈快艇（Type 22，北約代號河北級）與鷹擊-12（YJ-12）型衝壓發動機岸置反艦飛彈的外銷版CM-302飛彈。

但詹氏引述知情人士提供的文件（包括印尼財政部向國防部的正式函文）認為，90億美元（約新台幣2750億）應非全用於買戰機，且當中印尼政府為這3項採購批准達31億美元的對外貸款額度。

採購J-10B戰機部分，印尼國防部獲准籌措最多可達16億美元的外國貸款，資金來源可以是外國的出口信貸機構、雙邊貸款或民營金融行庫。

之前美聯社等媒體報導稱雅加達將採購至少42架中國製殲-10C（J-10C）戰機，但據詹氏了解，印尼打算購買解放軍的二手殲-10B。

在採購CM-302飛彈的計畫中，印尼國防部獲准可籌措最高10億美元的外國貸款；印尼打算購買CM-302陸基版，用於海岸防禦。

路透社於今年6月時披露，印尼考慮購買中國殲-10戰機，原因是價格相對便宜且性能優異，同時也在檢討是否走完美製F-15EX戰機的採購案。

東南亞人口最多的印尼，近年致力汰換老舊軍備。2022年印尼以81億美元採購42架法國飆風（Rafale）戰機，其中6架將於2026年交付。

報導當時指雖然印尼考慮採購殲-10已有一年多時間，這項潛在採購案已考慮一年多，但印尼國防部副部長唐尼（Donny Ermawan Taufanto）表示，印尼的確有把今年印巴57空戰結果納入評估。巴基斯坦在今年5月7日與印度空戰時，以殲-10擊落包含法製飆風在內的多架印度戰機。

唐尼當時還說，雅加達已在考慮是否繼續推動F-15EX 採購案的後續階段，認為美製戰機性能固然無庸置疑，但24架飛機報價高達80億美元有待商榷；印尼國防部2023年與美國波音公司簽署F-15EX採購協議。

航空新聞網The Aviationist指出，印尼空軍現役機種多元，包括美製F-16、俄製Su-27SKM與Su-30MK2、南韓 T-50戰鬥/教練機，日後還有意引進南韓研發的5代機KF-21與土耳其研發的「可汗」（Kaan）5代機。若再加上法製飆風、中製殲-10甚至F-15EX，後勤恐更頭大。

印尼 戰機 國防部

延伸閱讀

13年感情走不下去！藤岡靛宣布與印尼妻離婚 「決定為婚姻畫上句號」

中科院飛彈所上校技監退伍轉任承攬商 觸「旋轉門條款」起訴

印尼「雅萬高鐵」通車兩周年 累計輸送旅客已逾1200萬人次

【專家之眼】解讀印尼空軍採購殲10戰機

相關新聞

影／羅浮宮世紀劫案搶匪身影曝光！法媒疑外國團夥犯案「離奇且大膽」

巴黎羅浮宮19日驚傳「世紀劫案」，4名蒙面歹徒僅用7分鐘便得手8件無價珠寶。法國商業調頻電視台（BF MTV）曝光搶匪假...

香港機場27年來最嚴重事故！貨機墜海釀2死 阿聯酋回應了

彭博資訊報導，阿聯酋航空一架貨機20日降落香港機場失控衝出跑道後墜海，並造成2名地勤人員死亡，這是香港國際機場啟用27年...

羅浮宮歹徒搶劫動線及珠寶曝光！用1處掩護 館員驚喊快撤

法國巴黎19日上演驚心動魄的「7分鐘珠寶大劫案」，4名蒙面歹徒騎著Yamaha機車潛入羅浮宮，利用館外施工工地的升降平台...

羅浮宮7分鐘驚天竊案早有警訊！工會警告1漏洞沒人理

法國國寶級博物館羅浮宮（Louvre Museum）19日上午遭竊，4名竊賊持電動工具闖入奪走8件王室珠寶後逃逸，這是自...

不夠愛國？在日本上一堂「慰安婦課」為何困難

二○一五年十二月二十八日，日本和韓國雙邊外長達成「日韓合意」，也就是雙邊就「慰安婦」問題達成「最終且不可逆」的協議。當時人在日本大阪留學的我，看到這則新聞時簡直難以置信──「慰安婦」問題並非日、韓雙邊的問題，為什麼雙邊政府能夠就此達成協議？台灣或是其他國家的「慰安婦」倖存者，她們的權益會不會因此被「不能代表自己的外國政府」給犧牲掉？

以色列誤判哈瑪斯開火實情曝光！美國急施壓收手

以色列及哈瑪斯19日短暫交火後，目前雙方已重回停火。以軍當日稱2名士兵在加薩遇襲喪生，指控哈瑪斯違反協議並展開報復空襲，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。