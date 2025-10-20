詹氏：買中國戰機快艇與飛彈 印尼將外貸948億

詹氏（Janes）國防評論指出，印尼財政部已批准相關計畫，將透過對外貸款31億美元（約新台幣948億）籌資，購買中國殲-10戰機、超音速反艦飛彈及飛彈快艇等陸海空裝備。

印尼財長波巴亞（Purbaya Yudhi Sadewa）15日時告訴媒體，印尼已批准90億美元預算採購中國殲-10（J-10）戰機。將使印尼成為繼巴基斯坦之後全球第二個購買殲-10戰機的國家。

詹氏指出，印尼將向中國購買殲-10B（J-10B）戰機、22型高速飛彈快艇（Type 22，北約代號河北級）與鷹擊-12（YJ-12）型衝壓發動機岸置反艦飛彈的外銷版CM-302飛彈。

但詹氏引述知情人士提供的文件（包括印尼財政部向國防部的正式函文）認為，90億美元（約新台幣2750億）應非全用於買戰機，且當中印尼政府為這3項採購批准達31億美元的對外貸款額度。

採購J-10B戰機部分，印尼國防部獲准籌措最多可達16億美元的外國貸款，資金來源可以是外國的出口信貸機構、雙邊貸款或民營金融行庫。

之前美聯社等媒體報導稱雅加達將採購至少42架中國製殲-10C（J-10C）戰機，但據詹氏了解，印尼打算購買解放軍的二手殲-10B。

在採購CM-302飛彈的計畫中，印尼國防部獲准可籌措最高10億美元的外國貸款；印尼打算購買CM-302陸基版，用於海岸防禦。

路透社於今年6月時披露，印尼考慮購買中國殲-10戰機，原因是價格相對便宜且性能優異，同時也在檢討是否走完美製F-15EX戰機的採購案。

東南亞人口最多的印尼，近年致力汰換老舊軍備。2022年印尼以81億美元採購42架法國飆風（Rafale）戰機，其中6架將於2026年交付。

報導當時指雖然印尼考慮採購殲-10已有一年多時間，這項潛在採購案已考慮一年多，但印尼國防部副部長唐尼（Donny Ermawan Taufanto）表示，印尼的確有把今年印巴57空戰結果納入評估。巴基斯坦在今年5月7日與印度空戰時，以殲-10擊落包含法製飆風在內的多架印度戰機。

唐尼當時還說，雅加達已在考慮是否繼續推動F-15EX 採購案的後續階段，認為美製戰機性能固然無庸置疑，但24架飛機報價高達80億美元有待商榷；印尼國防部2023年與美國波音公司簽署F-15EX採購協議。

航空新聞網The Aviationist指出，印尼空軍現役機種多元，包括美製F-16、俄製Su-27SKM與Su-30MK2、南韓 T-50戰鬥/教練機，日後還有意引進南韓研發的5代機KF-21與土耳其研發的「可汗」（Kaan）5代機。若再加上法製飆風、中製殲-10甚至F-15EX，後勤恐更頭大。