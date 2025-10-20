香港機場27年來最嚴重事故！貨機墜海釀2死 阿聯酋回應了

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
阿聯酋航空一架貨機20日降落香港機場失控衝出跑道後墜海，並造成2名地勤人員死亡，這是香港國際機場啟用27年來最嚴重事故之一。路透

彭博資訊報導，阿聯酋航空一架貨機20日降落香港機場失控衝出跑道後墜海，並造成2名地勤人員死亡，這是香港國際機場啟用27年來最嚴重事故之一。阿聯酋事後首度回應表示，事故貨機是由土耳其貨運航空公司AirACT代表阿聯酋執飛，4名機組人員全都平安無事。

事故發生在凌晨3時50分左右，阿聯酋航空編號EK9788的波音747貨機，在降落過程中偏離北跑道，撞上1輛地面服務車後繼續失控滑行，部分機身衝出北跑道後墜海，同時將地勤車輛撞落水中。

車上2名地勤人員一度被通報失蹤，隨後一名30歲男性於清晨5時55分被救起，但卻已無生命跡象，第二名41歲男性被送往北大嶼山醫院搶救後，仍於6時26分宣告不治。

阿聯酋回應指出，這架貨機是向土耳其的Act Airlines以「濕租」方式租用並由Act Airlines負責操作。已確認機組人員全數安全，機上並未載運任何貨物。「濕租」是指出租方除了提供飛機外，還同時提供機師、機組人員及維修服務。

香港機場管理局（AAHK）在事故數小時後召開簡報表示，事發時天氣與跑道條件均適合飛航操作，但未透露事故成因的細節。香港民航意外調查局（AAIA）已展開調查，正搜尋飛機的黑盒子，包括飛行資料紀錄器與座艙語音紀錄器。

