快訊

校區陣風11級！文化大學宣布下午3時起停課 明改採遠距教學

10萬張早鳥票不夠搶！奇美博物館埃及展今開賣 「網頁打不開」全完售

獨／新壽再退讓…願讓利求共識 輝達落地差北市府點頭

緬甸軍方突襲詐騙園區 查獲大量黑市Starlink設備

中央社／ 仰光20日綜合外電報導

緬甸軍政府今天表示，軍方突襲國內惡名昭彰的網路詐騙據點之一，並查獲30套Starlink衛星網路設備。

此前，法新社調查揭露，Starlink設備在緬甸使用量大幅激增，卻尚未取得營運執照，但設備可從黑市取得，市場規模高達數十億美元。

自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，緬甸戰亂邊境地區即成為詐騙「園區」溫床，不肖集團招募員工，讓他們透過網路、使出商業或愛情騙局手段，以欺騙一些毫無戒心的外國人。

自今年2月起，泰國、中國與緬甸當局攜手合作，大規模打擊此類跨國詐騙行為，成功解救約7000名受困於園區的員工，許多人自稱遭人口販賣到此地，從事非法工作。

法新社本月調查發現，緬甸有多處詐騙園區正在快速擴建，園區建物的屋頂正陸續安裝Starlink衛星網路設備。

官方媒體「緬甸環球新光報」（ Global New Light）報導，軍方日前突擊緬泰邊境附近的KK公園，查獲30套Starlink接收器及相關配件。軍方接管園區約200棟建物，發現內有近2200名員工。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（United NationsOffice on Drugs and Crime）報告指出，2023年東南亞的網路詐騙集團，詐走此區與區域外民眾高達370億美元。

Starlink在緬甸尚未取得牌照。在今年2月打擊行動之前，Starlink甚至尚未有足夠流量可列入國家網路供應商名單中。

但根據亞洲網路資訊中心（APNIC）統計，Starlink自7月3日至10月1日期間，每天都位居緬甸網路流量排名之首。

法新社為此曾聯繫Starlink，但未獲回覆。

根據衛星影像顯示，在緬泰邊境蜿蜒的莫衣河（Moei River）沿岸，大約有27個詐騙園區，園內看似是辦公和宿舍區塊如雨後春筍出現。

網路 緬甸 詐騙集團

延伸閱讀

藍晒圖文創園區評鑑與管理惹議 業者憂制度不透明、議員促檢討改善

一紙公文要求20天撤離藍晒圖 文創者心寒批：南市文化局宛如惡房東

緬甸軍方動力滑翔傘空襲點燈節人群 至少24死47傷、罹難者屍體難辨

今年來台緬甸僑生創新高 暨大接手145人開特輔班

相關新聞

影／羅浮宮世紀劫案搶匪身影曝光！法媒疑外國團夥犯案「離奇且大膽」

巴黎羅浮宮19日驚傳「世紀劫案」，4名蒙面歹徒僅用7分鐘便得手8件無價珠寶。法國商業調頻電視台（BF MTV）曝光搶匪假...

香港機場27年來最嚴重事故！貨機墜海釀2死 阿聯酋回應了

彭博資訊報導，阿聯酋航空一架貨機20日降落香港機場失控衝出跑道後墜海，並造成2名地勤人員死亡，這是香港國際機場啟用27年...

羅浮宮歹徒搶劫動線及珠寶曝光！用1處掩護 館員驚喊快撤

法國巴黎19日上演驚心動魄的「7分鐘珠寶大劫案」，4名蒙面歹徒騎著Yamaha機車潛入羅浮宮，利用館外施工工地的升降平台...

羅浮宮7分鐘驚天竊案早有警訊！工會警告1漏洞沒人理

法國國寶級博物館羅浮宮（Louvre Museum）19日上午遭竊，4名竊賊持電動工具闖入奪走8件王室珠寶後逃逸，這是自...

不夠愛國？在日本上一堂「慰安婦課」為何困難

二○一五年十二月二十八日，日本和韓國雙邊外長達成「日韓合意」，也就是雙邊就「慰安婦」問題達成「最終且不可逆」的協議。當時人在日本大阪留學的我，看到這則新聞時簡直難以置信──「慰安婦」問題並非日、韓雙邊的問題，為什麼雙邊政府能夠就此達成協議？台灣或是其他國家的「慰安婦」倖存者，她們的權益會不會因此被「不能代表自己的外國政府」給犧牲掉？

以色列誤判哈瑪斯開火實情曝光！美國急施壓收手

以色列及哈瑪斯19日短暫交火後，目前雙方已重回停火。以軍當日稱2名士兵在加薩遇襲喪生，指控哈瑪斯違反協議並展開報復空襲，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。