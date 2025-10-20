羅浮宮歹徒搶劫動線及珠寶曝光！用1處掩護 館員驚喊快撤

法國巴黎19日上演驚心動魄的「7分鐘珠寶大劫案」，4名蒙面歹徒騎著Yamaha機車潛入羅浮宮，利用館外施工工地的升降平台直抵阿波羅長廊，破窗闖入後砸開展示櫃洗劫珠寶，短短7分鐘內得手8件王室珍寶，全程動作俐落、手法專業。

法國巴黎人報（Le Parisien）報導，4名蒙面歹徒於19日上午約9時30分行動，分騎兩輛Yamaha TMax高性能機車，從羅浮宮面向塞納河的施工區抵達現場。他們以工地為掩護，操作高空作業平台直上阿波羅長廊所在樓層，接著用電動切割機破壞窗戶玻璃，闖入展廳行竊。

2名歹徒鎖定「拿破崙展廳」與「法國君主展廳」，他們打碎展示櫃、迅速奪走多件王室珠寶，全程不到10分鐘；另外2人疑似在外把風接應。監視畫面顯示，竊賊神情鎮定、行動流暢，文化部長達蒂（Rachida Dati）形容這起竊案「極為專業、無任何暴力」。

現場照片顯示，調查人員聚焦塞納河側東南角的一組梯架與升降車結構，該設備可直通展廳陽台；警方正調查這是否為原施工機具，或是竊賊事前布置的進入通道。

館內導覽員向CNN轉述，當日上午聽見窗邊傳來「沉重的踩踏聲」，隨後館員急喊「快撤離！」並指示遊客疏散。他表示：「我還在猜發生什麼事，就看到工作人員突然轉身跑回來，大喊要大家立刻離開。」

竊賊得手後騎乘兩輛Yamaha頂級運動型機車逃離現場，朝附近高速公路方向疾駛。警方目前正根據監視影像與逃跑路線全力追查。

調查人員不排除歹徒可能已將部分金質珠寶熔化後轉售，如同上月巴黎自然史博物館金塊失竊案。調查人士警告：「部分鑽石若被拆散單獨販售，將使追回與修復工作極為困難。」

所幸現場無人傷亡，但多名目擊者形容當時「一片恐慌」。遊客凱西在社群發文描述：「警方在玻璃金字塔附近奔跑，試圖從側門進入，但門被鎖死。館內的人拼命敲門想逃出，場面混亂，隨後警方與憲兵趕到。」