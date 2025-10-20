快訊

李四川證實輝達落腳備案「秘密基地」曝 比T17、18更具優勢

聽新聞
0:00 / 0:00

羅浮宮歹徒搶劫動線及珠寶曝光！用1處掩護 館員驚喊快撤

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
法國巴黎羅浮宮19日遭4名蒙面歹徒搶劫共8件珠寶，圖為部分珠寶。圖/截自@theinformant_x在X的照片
法國巴黎羅浮宮19日遭4名蒙面歹徒搶劫共8件珠寶，圖為部分珠寶。圖/截自@theinformant_x在X的照片

法國巴黎19日上演驚心動魄的「7分鐘珠寶大劫案」，4名蒙面歹徒騎著Yamaha機車潛入羅浮宮，利用館外施工工地的升降平台直抵阿波羅長廊，破窗闖入後砸開展示櫃洗劫珠寶，短短7分鐘內得手8件王室珍寶，全程動作俐落、手法專業。

法國巴黎人報（Le Parisien）報導，4名蒙面歹徒於19日上午約9時30分行動，分騎兩輛Yamaha TMax高性能機車，從羅浮宮面向塞納河的施工區抵達現場。他們以工地為掩護，操作高空作業平台直上阿波羅長廊所在樓層，接著用電動切割機破壞窗戶玻璃，闖入展廳行竊。

2名歹徒鎖定「拿破崙展廳」與「法國君主展廳」，他們打碎展示櫃、迅速奪走多件王室珠寶，全程不到10分鐘；另外2人疑似在外把風接應。監視畫面顯示，竊賊神情鎮定、行動流暢，文化部長達蒂（Rachida Dati）形容這起竊案「極為專業、無任何暴力」。

現場照片顯示，調查人員聚焦塞納河側東南角的一組梯架與升降車結構，該設備可直通展廳陽台；警方正調查這是否為原施工機具，或是竊賊事前布置的進入通道。

館內導覽員向CNN轉述，當日上午聽見窗邊傳來「沉重的踩踏聲」，隨後館員急喊「快撤離！」並指示遊客疏散。他表示：「我還在猜發生什麼事，就看到工作人員突然轉身跑回來，大喊要大家立刻離開。」

竊賊得手後騎乘兩輛Yamaha頂級運動型機車逃離現場，朝附近高速公路方向疾駛。警方目前正根據監視影像與逃跑路線全力追查。

調查人員不排除歹徒可能已將部分金質珠寶熔化後轉售，如同上月巴黎自然史博物館金塊失竊案。調查人士警告：「部分鑽石若被拆散單獨販售，將使追回與修復工作極為困難。」

所幸現場無人傷亡，但多名目擊者形容當時「一片恐慌」。遊客凱西在社群發文描述：「警方在玻璃金字塔附近奔跑，試圖從側門進入，但門被鎖死。館內的人拼命敲門想逃出，場面混亂，隨後警方與憲兵趕到。」

法國文化部證實以下8件珠寶遭竊：瑪麗-艾蜜莉王后（Queen Marie-Amelie）與奧坦絲王后（Queen Hortense）珠寶套組的冠冕、瑪麗-艾蜜莉王后與奧坦絲王后藍寶石珠寶套組的項鍊、瑪麗-艾蜜莉王后與奧坦絲王后藍寶石珠寶套組的一只耳環、法蘭西皇帝拿破崙（Napoleon）妻子瑪麗-路易絲皇后（Empress Marie-Louise）套組的祖母綠項鍊、瑪麗-路易絲套組的一對祖母綠耳環、被稱為聖物匣式的胸針、拿破崙三世（Napoleon III）之妻尤吉尼皇后（Empress Eugenie）的冠冕，以及尤吉尼皇后的大型蝴蝶結胸衣飾胸針。

巴黎羅浮宮19日遭搶劫，4名歹徒利用外牆修繕工地作為掩護，操作高空作業平台直達阿波羅長廊所在樓層，隨即以電動切割機破壞窗戶玻璃，強行闖入展廳。圖/取自@theinformant_x在X的照片
巴黎羅浮宮19日遭搶劫，4名歹徒利用外牆修繕工地作為掩護，操作高空作業平台直達阿波羅長廊所在樓層，隨即以電動切割機破壞窗戶玻璃，強行闖入展廳。圖/取自@theinformant_x在X的照片
法國羅浮宫19日發生重大搶盜案，圖為失竊物物品之一的拿破崙三世之妻尤吉妮皇后的后冠。圖／路透Alamy
法國羅浮宫19日發生重大搶盜案，圖為失竊物物品之一的拿破崙三世之妻尤吉妮皇后的后冠。圖／路透Alamy

珠寶 法國 巴黎

延伸閱讀

羅浮宮遭竊8珠寶能銷贓？內行指找回機率低 網推測：恐有金主指定

羅浮宮7分鐘驚天竊案早有警訊！工會警告1漏洞沒人理

羅浮宮發生搶案急封鎖閉館 傳三名蒙面搶匪劫走9件珠寶

台達電（2308）成台股新千金！艾蜜莉：技術已成AI心臟、全球都離不開

相關新聞

香港機場27年來最嚴重事故！貨機墜海釀2死 阿聯酋回應了

彭博資訊報導，阿聯酋航空一架貨機20日降落香港機場失控衝出跑道後墜海，並造成2名地勤人員死亡，這是香港國際機場啟用27年...

羅浮宮歹徒搶劫動線及珠寶曝光！用1處掩護 館員驚喊快撤

法國巴黎19日上演驚心動魄的「7分鐘珠寶大劫案」，4名蒙面歹徒騎著Yamaha機車潛入羅浮宮，利用館外施工工地的升降平台...

羅浮宮7分鐘驚天竊案早有警訊！工會警告1漏洞沒人理

法國國寶級博物館羅浮宮（Louvre Museum）19日上午遭竊，4名竊賊持電動工具闖入奪走8件王室珠寶後逃逸，這是自...

不夠愛國？在日本上一堂「慰安婦課」為何困難

二○一五年十二月二十八日，日本和韓國雙邊外長達成「日韓合意」，也就是雙邊就「慰安婦」問題達成「最終且不可逆」的協議。當時人在日本大阪留學的我，看到這則新聞時簡直難以置信──「慰安婦」問題並非日、韓雙邊的問題，為什麼雙邊政府能夠就此達成協議？台灣或是其他國家的「慰安婦」倖存者，她們的權益會不會因此被「不能代表自己的外國政府」給犧牲掉？

以色列誤判哈瑪斯開火實情曝光！美國急施壓收手

以色列及哈瑪斯19日短暫交火後，目前雙方已重回停火。以軍當日稱2名士兵在加薩遇襲喪生，指控哈瑪斯違反協議並展開報復空襲，...

32年前華航飛機也曾在香港衝出跑道墜海 另一起同樣遇「颱風劫」

香港國際機場今天發生事故，阿聯酋航空一架波音747貨機在降落時偏離跑道，撞上地勤車輛，墜入海中，造成兩人死亡，不禁令人回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。