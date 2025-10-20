快訊

巴斯當選玻利維亞總統 承諾實行全民資本主義

中央社／ 拉巴斯19日綜合外電報導

玻利維亞議員巴斯（Rodrigo Paz）今天當選總統，成為他的家族中第3位擔任此職的人，他承諾將運用職權造福全國民眾。

法新社報導，在競選期間，這位現年58歲的經濟學家努力展現出自己溫和中立、擅長凝聚共識的特質。

他小心避免意識形態標籤，為每個群體都準備了口號：對較保守的支持者喊出「上帝、家庭、國家」，同時也採用了阿根廷革命家切．格瓦拉（CheGuevara）的名言「向著勝利，直至永遠」。

巴斯外表清爽，有著一頭濃密且梳理整齊的頭髮，並對有領襯衫情有獨鍾。他被形容為一名面面俱到、希望獲得所有選民支持的候選人。

今年8月，他意外脫穎而出，在首輪投票中獲得最多選票。玻利維亞選民藉此對執政長達20年的社會主義政府給予致命一擊，該政府被指責造成一連串經濟困境。

根據最高選舉法院（TSE），在今天的決選中，這名基督教民主黨（Christian Democratic Party）候選人獲得約55%的選票，擊敗右翼對手吉洛卡（Jorge"Tuto" Quiroga）。

由於家族在玻利維亞軍事獨裁時期流亡，巴斯出生於西班牙的聖地牙哥德孔波斯特拉（Santiago deCompostela）。他童年時在多所耶穌會學校接受教育，後來畢業於華盛頓的美利堅大學（AmericanUniversity）。他的父親是前總統薩莫拉（Jaime PazZamora），曾在1989年至1993年間統治玻利維亞。

他的父親是玻利維亞一場空難中唯一的倖存者，後來證實，那次事件是1980年政變前夕的一次針對性攻擊。他的母親在流亡期間也曾遭遇離奇車禍。他表示，這些事件影響了他的成長歲月和政治抱負。

他也曾短暫居住過阿根廷、智利、祕魯和委內瑞拉，由於他身為左翼異議者的家人不斷遷移以躲避迫害，迫使巴斯必須多次重新展開新生活。

巴斯8月接受法新社採訪時表示：「在我父母為民主奮鬥的過程中，我們曾在10個不同的國家生活過。」

他從政以來，先後擔任過市長、國會議員，直到現在，他還擔任達里哈省（Tarija）的參議員。達里哈省是他的家族故鄉，且富含石油和天然氣。

當被問及自己的意識形態定位時，巴斯在美國有線電視新聞網（CNN）的採訪中回應：「我不需要定義我自己，而是要為國家提供另一種選擇。」

他的主張一直是「全民資本主義，而非少數人獨享」，內容包括大幅削減開支、整頓低迷的經濟，並透過修改憲法吸引亟需的外資。

他承諾將減稅並取消進口關稅。巴斯表示，他將不依賴大額貸款，而是「先整頓自己的國家，因為這裡有許多貪腐者竊取大量資金。」

玻利維亞 議員

