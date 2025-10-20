快訊

輝達北士科用地僵局有3變數 中央政府到了出手時刻？

李四川證實輝達落腳備案「秘密基地」曝 比T17、18更具優勢

澳洲總理訪美將拜會川普 重點討論礦產合作

中央社／ 雪梨20日綜合外電報導

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天將在華盛頓會晤美國總統川普（Donald Trump），推銷澳洲豐富的關鍵礦產資源，作為削弱中國對全球供應掌控的一項策略。

與此同時，艾班尼斯也希望獲得川普對2021年一項協議的支持，該協議旨在提供澳洲核動力攻擊潛艦。

民調顯示，多數澳洲人對川普政府持負面觀感，儘管澳洲仍仰賴美國來平衡中國在太平洋地區日益增強的軍事影響力。

在白宮會談前夕，澳洲正向美國推銷自己是未來關鍵礦產的穩定來源，這些包括稀土元素——中國目前在全球供應中占據壓倒性主導地位。

澳洲擁有鋰、鈷、錳以及稀土金屬等礦產資源，這些材料廣泛應用於半導體、國防設備、電動車及風力渦輪機等科技領域。

艾班尼斯表示，他期待與川普進行「積極且具建設性」的會談。他在4月宣布，澳洲計劃建立關鍵礦產戰略儲備，供應給包括美國在內的「重要夥伴」。

該儲備旨在削弱中國對全球關鍵礦產生產的壟斷。中國被控利用這項優勢對貿易夥伴施壓。

本月早些時候，川普曾威脅對中國祭出100%的關稅，以反制中國最新的稀土出口限制。不過，他隨後在社群媒體上表示「一切都會沒事」，語氣有所緩和。

澳洲 艾班尼斯 川普

延伸閱讀

印度稱貿易談判進展順利 川普強調不停買俄油「免談」

川普軟化：「我沒想摧毀中國」曝兩周內將與習近平會面！被酸：渣男求復合

美烏重演白宮撕破臉！川普飆罵澤倫斯基逼割地止戰 「否則面臨毀滅」

金融時報：川普促烏接受俄條件終戰 以免被毀滅

相關新聞

香港機場27年來最嚴重事故！貨機墜海釀2死 阿聯酋回應了

彭博資訊報導，阿聯酋航空一架貨機20日降落香港機場失控衝出跑道後墜海，並造成2名地勤人員死亡，這是香港國際機場啟用27年...

羅浮宮歹徒搶劫動線及珠寶曝光！用1處掩護 館員驚喊快撤

法國巴黎19日上演驚心動魄的「7分鐘珠寶大劫案」，4名蒙面歹徒騎著Yamaha機車潛入羅浮宮，利用館外施工工地的升降平台...

羅浮宮7分鐘驚天竊案早有警訊！工會警告1漏洞沒人理

法國國寶級博物館羅浮宮（Louvre Museum）19日上午遭竊，4名竊賊持電動工具闖入奪走8件王室珠寶後逃逸，這是自...

不夠愛國？在日本上一堂「慰安婦課」為何困難

二○一五年十二月二十八日，日本和韓國雙邊外長達成「日韓合意」，也就是雙邊就「慰安婦」問題達成「最終且不可逆」的協議。當時人在日本大阪留學的我，看到這則新聞時簡直難以置信──「慰安婦」問題並非日、韓雙邊的問題，為什麼雙邊政府能夠就此達成協議？台灣或是其他國家的「慰安婦」倖存者，她們的權益會不會因此被「不能代表自己的外國政府」給犧牲掉？

以色列誤判哈瑪斯開火實情曝光！美國急施壓收手

以色列及哈瑪斯19日短暫交火後，目前雙方已重回停火。以軍當日稱2名士兵在加薩遇襲喪生，指控哈瑪斯違反協議並展開報復空襲，...

32年前華航飛機也曾在香港衝出跑道墜海 另一起同樣遇「颱風劫」

香港國際機場今天發生事故，阿聯酋航空一架波音747貨機在降落時偏離跑道，撞上地勤車輛，墜入海中，造成兩人死亡，不禁令人回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。