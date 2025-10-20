澳洲總理訪美將拜會川普 重點討論礦產合作

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天將在華盛頓會晤美國總統川普（Donald Trump），推銷澳洲豐富的關鍵礦產資源，作為削弱中國對全球供應掌控的一項策略。

與此同時，艾班尼斯也希望獲得川普對2021年一項協議的支持，該協議旨在提供澳洲核動力攻擊潛艦。

民調顯示，多數澳洲人對川普政府持負面觀感，儘管澳洲仍仰賴美國來平衡中國在太平洋地區日益增強的軍事影響力。

在白宮會談前夕，澳洲正向美國推銷自己是未來關鍵礦產的穩定來源，這些包括稀土元素——中國目前在全球供應中占據壓倒性主導地位。

澳洲擁有鋰、鈷、錳以及稀土金屬等礦產資源，這些材料廣泛應用於半導體、國防設備、電動車及風力渦輪機等科技領域。

艾班尼斯表示，他期待與川普進行「積極且具建設性」的會談。他在4月宣布，澳洲計劃建立關鍵礦產戰略儲備，供應給包括美國在內的「重要夥伴」。

該儲備旨在削弱中國對全球關鍵礦產生產的壟斷。中國被控利用這項優勢對貿易夥伴施壓。

本月早些時候，川普曾威脅對中國祭出100%的關稅，以反制中國最新的稀土出口限制。不過，他隨後在社群媒體上表示「一切都會沒事」，語氣有所緩和。