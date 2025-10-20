羅浮宮7分鐘驚天竊案早有警訊！工會警告1漏洞沒人理

法國國寶級博物館羅浮宮（Louvre Museum）19日上午遭竊，4名竊賊持電動工具闖入奪走8件王室珠寶後逃逸，這是自1911年《蒙娜麗莎》失蹤後最令全球震驚的竊案，再度凸顯羅浮宮長年存在的安全漏洞與人力不足問題，引發外界質疑法國如何保護其無價的文化資產。

法國文化部證實，竊賊在「極快且暴力」的闖入過程中觸發警報，5名保全人員立即啟動安全程序，竊賊倉皇逃離現場，所幸無人受傷。

CNN報導，法國文化部公布的失竊珠寶清單包括：屬於瑪麗．艾蜜莉皇后（Queen Marie-Amélie）與奧坦絲皇后（Queen Hortense）的藍寶石首飾套組中的一頂頭飾、一條項鍊和一只耳環；瑪麗．路易莎皇后的祖母綠鑽石項鍊與耳環；以及尤金妮皇后（Empress Eugénie）的一枚聖物胸針、一頂頭飾，和她著名的大型蝴蝶結胸針。

羅浮宮的安全制度早在多年來被批評「脆弱」。前館長侯森貝格（Pierre Rosenberg）在1998年畫作遭竊時便警告保全不足，現任館長德卡爾（Laurence des Cars）也曾在2021年要求警方進行安全稽核。文化部長達蒂（Rachida Dati）指出，在那之後的「幾周至幾個月前」才提出相關安全改善建議，部分措施才剛落實。

工會則指問題根源在於長期人力縮編。工會資料顯示，過去15年間羅浮宮已減少約200個全職職位，儘管參觀人數屢創新高，保全卻嚴重不足。員工曾於今年6月短暫罷工抗議，指責人手短缺、巡邏形同虛設。

巴黎副市長貝利亞爾（David Belliard）批評，員工早在數月前警告安保漏洞，卻遭館方與文化部忽視。他直言：「這起竊案並非偶然，而是管理怠忽的結果。」

針對羅浮宮安全問題，法國總統馬克宏2025年宣布啟動高達9.3億美元的整修計畫，預計於2031年前完工。計畫除增設新入口與《蒙娜麗莎》專屬展廳外，也將導入新的「安全總體方案」與次世代監控系統。工會則呼籲政府確保預算真正用於防護，而非僅著眼觀光動線。

羅浮宮竊案並非孤例。上月巴黎自然史博物館同樣被盜走6公斤金塊。文化財產走私調查辦公室（OCBC）警告，博物館日益成為犯罪目標，尤其金銀與珠寶類文物「風險極高，而其安全級別遠不及銀行」。

羅浮宮方面尚未回應媒體詢問。文化界人士憂心，這起竊案象徵的不僅是一場失竊，更是法國文化遺產防線的全面警訊。