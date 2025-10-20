快訊

「台版柬埔寨」詐3.9億還虐死3人 主嫌「藍道」判無期徒刑定讞

無印良品股價翻倍的祕密 如何在大陸消費緊縮下突圍

羅浮宮7分鐘驚天竊案早有警訊 工會警告「1漏洞」沒人理

聽新聞
0:00 / 0:00

羅浮宮7分鐘驚天竊案早有警訊！工會警告1漏洞沒人理

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
法國國寶級博物館羅浮宮19日上午驚傳竊案，4名竊賊持電動工具闖入阿波羅長廊，奪走8件王室珠寶後逃逸，震驚全球。歐新社
法國國寶級博物館羅浮宮19日上午驚傳竊案，4名竊賊持電動工具闖入阿波羅長廊，奪走8件王室珠寶後逃逸，震驚全球。歐新社

法國國寶級博物館羅浮宮（Louvre Museum）19日上午遭竊，4名竊賊持電動工具闖入奪走8件王室珠寶後逃逸，這是自1911年《蒙娜麗莎》失蹤後最令全球震驚的竊案，再度凸顯羅浮宮長年存在的安全漏洞與人力不足問題，引發外界質疑法國如何保護其無價的文化資產。

法國文化部證實，竊賊在「極快且暴力」的闖入過程中觸發警報，5名保全人員立即啟動安全程序，竊賊倉皇逃離現場，所幸無人受傷。

CNN報導，法國文化部公布的失竊珠寶清單包括：屬於瑪麗．艾蜜莉皇后（Queen Marie-Amélie）與奧坦絲皇后（Queen Hortense）的藍寶石首飾套組中的一頂頭飾、一條項鍊和一只耳環；瑪麗．路易莎皇后的祖母綠鑽石項鍊與耳環；以及尤金妮皇后（Empress Eugénie）的一枚聖物胸針、一頂頭飾，和她著名的大型蝴蝶結胸針。

羅浮宮的安全制度早在多年來被批評「脆弱」。前館長侯森貝格（Pierre Rosenberg）在1998年畫作遭竊時便警告保全不足，現任館長德卡爾（Laurence des Cars）也曾在2021年要求警方進行安全稽核。文化部長達蒂（Rachida Dati）指出，在那之後的「幾周至幾個月前」才提出相關安全改善建議，部分措施才剛落實。

工會則指問題根源在於長期人力縮編。工會資料顯示，過去15年間羅浮宮已減少約200個全職職位，儘管參觀人數屢創新高，保全卻嚴重不足。員工曾於今年6月短暫罷工抗議，指責人手短缺、巡邏形同虛設。

巴黎副市長貝利亞爾（David Belliard）批評，員工早在數月前警告安保漏洞，卻遭館方與文化部忽視。他直言：「這起竊案並非偶然，而是管理怠忽的結果。」

針對羅浮宮安全問題，法國總統馬克宏2025年宣布啟動高達9.3億美元的整修計畫，預計於2031年前完工。計畫除增設新入口與《蒙娜麗莎》專屬展廳外，也將導入新的「安全總體方案」與次世代監控系統。工會則呼籲政府確保預算真正用於防護，而非僅著眼觀光動線。

羅浮宮竊案並非孤例。上月巴黎自然史博物館同樣被盜走6公斤金塊。文化財產走私調查辦公室（OCBC）警告，博物館日益成為犯罪目標，尤其金銀與珠寶類文物「風險極高，而其安全級別遠不及銀行」。

羅浮宮方面尚未回應媒體詢問。文化界人士憂心，這起竊案象徵的不僅是一場失竊，更是法國文化遺產防線的全面警訊。

羅浮宮 法國 文化部

延伸閱讀

羅浮宮7分鐘驚天竊案 遊客傻眼：巴黎也有這種事

法國政盪 富豪轉移資產

開雲集團擬出售美妝部門 傳協議以46億美元賣給法國萊雅

憂國內政局 法國富豪紛將資產轉往盧森堡和瑞士

相關新聞

阿聯酋航空貨機「香港機場衝出跑道墜海」釀2死 現場畫面曝光

南華早報報導，香港國際機場20日凌晨發生飛安事故，一架阿聯酋航空貨機在降落時衝出北跑道，疑似撞上一輛地勤車後墜入海中，造...

羅浮宮7分鐘驚天竊案早有警訊！工會警告1漏洞沒人理

法國國寶級博物館羅浮宮（Louvre Museum）19日上午遭竊，4名竊賊持電動工具闖入奪走8件王室珠寶後逃逸，這是自...

不夠愛國？在日本上一堂「慰安婦課」為何困難

二○一五年十二月二十八日，日本和韓國雙邊外長達成「日韓合意」，也就是雙邊就「慰安婦」問題達成「最終且不可逆」的協議。當時人在日本大阪留學的我，看到這則新聞時簡直難以置信──「慰安婦」問題並非日、韓雙邊的問題，為什麼雙邊政府能夠就此達成協議？台灣或是其他國家的「慰安婦」倖存者，她們的權益會不會因此被「不能代表自己的外國政府」給犧牲掉？

以色列誤判哈瑪斯開火實情曝光！美國急施壓收手

以色列及哈瑪斯19日短暫交火後，目前雙方已重回停火。以軍當日稱2名士兵在加薩遇襲喪生，指控哈瑪斯違反協議並展開報復空襲，...

32年前華航飛機也曾在香港衝出跑道墜海 另一起同樣遇「颱風劫」

香港國際機場今天發生事故，阿聯酋航空一架波音747貨機在降落時偏離跑道，撞上地勤車輛，墜入海中，造成兩人死亡，不禁令人回...

羅浮宮遭竊8珠寶能銷贓？內行指找回機率低 網推測：恐有金主指定

法國羅浮宮19日驚傳發生搶劫案，4名竊賊短短4分鐘之內竊走包括法蘭西皇帝拿破崙（Napoléon）時期和其他君主時期的珠寶，導致羅浮宮緊急閉館。對此，拍賣行行政總裁吉克洛指出，被竊走珠寶的名氣太大，幾乎無法銷贓物，就算拆解或單獨出售也沒用，但有不少網友推測，可能幕後有「金主指定」，所以不會有銷贓問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。