羅浮宮遭竊8珠寶能銷贓？內行指找回機率低 網推測：恐有金主指定

聯合新聞網／ 綜合報導
法國羅浮宮19日驚傳發生搶劫案，4名竊賊搶走8件珠寶。 路透
法國羅浮宮19日發生搶劫案，4名竊賊不到10分鐘竊走包括法蘭西皇帝拿破崙（Napoléon）和其他君主時期的8件珠寶，導致羅浮宮緊急閉館。對此，拍賣行行政總裁吉克洛（Alexandre Giquello）指出，被竊走珠寶的名氣太大，幾乎無法銷贓，就算拆解或單獨出售也沒用。不過有不少網友推測，這起竊案可能幕後有「金主指定」。

巴黎羅浮宮博物館19日驚傳搶案，法國內政部長於同日表示，失竊的珠寶為「無價之寶」，竊賊當天上午約9點半（台灣時間同日下午約3時半）闖入，作案工具為一台安裝在一輛卡車上的起重機，竊賊打破羅浮宮樓上的一面窗戶後開始洗劫，過程僅短短數分鐘。被竊的房間內珍藏著法國皇室珍寶，竊賊偷走9件珠寶，後來尋獲拿破崙妻子尤吉尼皇后的皇冠，但已受損。竊賊得手後騎摩托車逃逸，失竊珠寶的價值還在估算中。

對此，巴黎知名拍賣行德魯奧（Drouot）行政總裁吉克洛認為，被竊走的珠寶名氣太大，很難銷贓，他也勸告犯罪分子「最好能意識到自己所犯罪行的嚴重性」，主動歸還珠寶，就算拆解珠寶單獨出售也很難做到。

不過，台灣藝術粉專「有藝術的日子」在Threads發文，指出羅浮宮失竊珠寶的「找回率非常低」，是所有博物館藏品中最低的，無論是1792年法國大革命還是1990年古羅馬珠寶失竊案，失竊的珠寶都無法被全數追回，因為鑽石可以被拆分，黃金可以熔掉，「文化價值在黑市等於零」，名畫失竊還可能被認出，但只要珠寶離開展櫃，就可能永遠從文明記憶中被抹除。

此文一出，不少網友猜測，失竊案背後可能有金主指定，就不會有銷贓問題了，「這感覺是被人指定要的東西然後盜走」、「應該是有金主開價，這珠寶值xx元，我願意出珠寶價值50%，請你去偷，先給50%，到手再付清剩下50%」。

也有網友推測可能博物館有內應，也批評其保全系統，「該不會有內應，若不是縝密計畫怎麼可能辦得到」、「沒有內鬼，引不來外賊」、「沒有內神通外鬼我不相信啦」、「保安也太爛了吧」、「2025還有這種電影情節，還不止一兩件，安保到底怎麼做的」。

