巴黎羅浮宮驚天竊案 法國文化部證實8件珍寶遭竊

中央社／ 巴黎19日綜合外電報導
法國羅浮宮19日驚傳發生搶劫案，4名竊賊短短7分鐘之內竊走8件展品。(路透)
法國羅浮宮19日驚傳發生搶劫案，4名竊賊短短7分鐘之內竊走8件展品。(路透)

法國巴黎羅浮宮博物館（Louvre Museum）今天發生重大竊案，展廳陳列的展品包括法國王冠珠寶，其中有一顆全球數一數二名貴的鑽石。法國文化部表示，共有8件珍品遭竊。

以下是路透社整理出竊賊鎖定的館內部分珍寶的詳細資訊。

●竊賊如何闖入羅浮宮？

當局表示，竊賊今天上午將車停在羅浮宮外、沿著塞納河（Seine River）的馬路上，利用一架伸縮梯闖入樓上一扇窗戶，這扇窗戶通往阿波羅長廊（Galleried'Apollon）。

●確認失竊的珍寶有哪些？

法國文化部表示，以下8件物品確認遭竊：瑪麗-艾蜜莉王后（Queen Marie-Amelie）與奧坦絲王后（Queen Hortense）珠寶套組的冠冕、瑪麗-艾蜜莉王后與奧坦絲王后藍寶石珠寶套組的項鍊、瑪麗-艾蜜莉王后與奧坦絲王后藍寶石珠寶套組的一只耳環、法蘭西皇帝拿破崙（Napoleon）妻子瑪麗-路易絲皇后（Empress Marie-Louise）套組的祖母綠項鍊、瑪麗-路易絲套組的一對祖母綠耳環、被稱為聖物匣式胸針的胸針、拿破崙三世（Napoleon III）之妻歐仁妮皇后（Empress Eugenie）的冠冕，及歐仁妮皇后的大型蝴蝶結胸衣飾（胸針）。

據當地媒體報導，竊賊在逃離時，將歐仁妮皇后的后冠掉落在博物館外。

●阿波羅長廊是什麼？

1661年羅浮宮遭逢祝融後，法王路易十四（LouisXIV）開始興建現今的阿波羅長廊，並將工程委託給建築師勒沃（Louis Le Vau）。當時，年輕的路易十四剛選定太陽作為自己的標誌，因此新建的長廊便以古希臘神話中光明與藝術之神阿波羅為主題並命名。

最終完成的大廳是一個以金箔和繪畫裝飾的華麗空間，它成為凡爾賽宮（Palace of Versailles）世界著名「鏡廳」（Hall of Mirrors）的範本。鏡廳在路易十四離開巴黎遷居凡爾賽20年後完工。

●阿波羅長廊還有哪些展品？

阿波羅長廊收藏了曾屬於布列塔尼的安妮（Anne deBretagne）的「布列塔尼海岸」（Cote de Bretagne）紅色尖晶石，外觀為一隻龍的形狀。

收藏品中還有數顆曾為法國被罷黜王室所擁有的重要鑽石。

第一顆是「攝政王鑽石」（Regent Diamond），為世上最著名的鑽石之一，重達140.64克拉，蘇富比（Sotheby's）估計價值超過6000萬美元（約新台幣18.4億元）。

另一顆名為「奧坦絲亞鑽石」（HortensiaDiamond）的粉紅鑽石，在1792年至少被盜過一次。竊案發生一個月後，一名被判處死刑、即將被絞死的竊嫌供出藏匿地點，鑽石才得以尋回。

阿波羅長廊還收藏了路易十五（Louis XV）的王冠。其他頭飾包括安古蘭公爵夫人（Duchess ofAngouleme）的冠冕，這是一頂由她的叔父路易十八（Louis XVIII）贈送給她的祖母綠鑽石冠冕。

其他收藏品還包括路易十四的硬石器皿收藏，共約800件。

