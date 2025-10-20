菲律賓官員：台灣為第8大投資國 未來合作空間寬廣

快訊

中央社／ 馬尼拉20日專電

在全球供應鏈重組之際，菲律賓經濟特區正成為台灣製造業與科技業的新興投資熱點，反映出雙方日益深化的經貿關係。官員表示，雙方未來合作的空間寬廣。

菲律賓經濟特區管理署（PEZA）署長潘加（TeresoPanga）近日接受中央社專訪時表示，台灣現已是PEZA經濟特區的第8大海外投資來源，對菲律賓出口與就業有重要貢獻。

PEZA現管理菲律賓431個經濟園區，涵蓋製造業、資訊科技、農業加工與觀光等領域，入駐廠商超過4300家，其中84家來自台灣，投資總額逾5億9304萬美元（約新台幣181億元），創造出口收入約8億7200萬美元，並為菲律賓增加2萬8000個就業機會。

「台灣是PEZA第8大投資來源，且仍有龐大的成長潛力。」潘加說。

PEZA資料顯示，目前在PEZA經濟特區營運的知名台資企業，包括日月光（ASE）、建準電機（Sunon）、康舒科技（AcBel）、中磊電子（Sercom）、Adapter Tech等，還有其他生產金屬製品、橡膠、塑膠與紙品的廠商。

潘加說：「台灣企業為菲律賓產業注入動能，我們期待與更多台企合作，特別是在菲律賓『工業4.0』及鄉間經濟園區開發等新計畫上。」

菲律賓下一階段的產業發展將聚焦在經濟園區導入永續概念與創新技術，盼與全球綠色與數位製造潮流接軌，在促進經濟成長的同時，保護環境。

潘加指出，這與台灣產業升級的方向相契合，台灣電子、半導體與再生能源公司正在尋找具成本效益與戰略地位的新基地，菲律賓是理想選項。

他說，菲律賓正積極向台灣半導體與電子、電動車、精密製造與金屬加工、資通訊科技以及再生能源等產業招手。此外，醫療設備與綠能科技的全球需求持續上升，帶動新的周邊市場，也為PEZA吸引台廠投入零件製造與最終組裝，帶來新的契機。

PEZA一組訪問團最近赴台招商，就看見這樣的趨勢。多家廠商承諾來菲投資或擴廠，有一家將在八打雁省（Batangas）投資500萬至600萬美元，另一家則將到菲律賓設立首座高階影音產品製造廠，目標在3年內創造9000萬美元的出口額。

自從菲律賓總統小馬可仕於2022年上任後，菲台交流漸趨頻繁，菲律賓總統府今年4月發布第82號備忘錄通告（Memorandum Circular），放寬政府官員以經濟、貿易和招商目的訪台的限制。

潘加強調，菲律賓擁有英語能力強、勞動成本具競爭力，以及地理位置接近台灣及東北亞的優勢，與台灣產業能量完美互補，PEZA將透過舉辦投資論壇、與台灣商會及產業協會合作等方式，繼續推銷菲律賓。

他說：「展望未來，PEZA期盼進一步深化與台灣在電子、半導體與綠色科技等重點產業的關係，開發可與台灣供應鏈接軌的經濟聚落，讓菲律賓成為台灣企業多元化布局的重要基地。」

菲律賓 再生能源

