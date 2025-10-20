以色列誤判哈瑪斯開火實情曝光！美國急施壓收手

以色列及哈瑪斯19日短暫交火後，目前雙方已重回停火。以軍當日稱2名士兵在加薩遇襲喪生，指控哈瑪斯違反協議並展開報復空襲，造成至少44人死亡。不過半島電視台引述美國官員透露，爆炸其實是以色列囤墾區居民駕駛推土機輾過未爆彈所致，美方緊急施壓以軍收手。目前看來川普斡旋的和平計畫挺過第一階段重大考驗，美國副總統范斯提出，必須在哈瑪斯解除武裝前在加薩建立安全架構。

BBC報導，以色列19日指控哈瑪斯「公然違反停火協議」，向正在加薩南部拉法拆除地道的國防軍發射反戰車飛彈，並對撤退至黃線後的以軍開火，造成2名士兵喪生、3人受傷；國防軍隨即對加展開多回合報復空襲。這是停火協議生效以來最嚴重的考驗，也是首度有以士兵陣亡。

根據加薩醫院消息人士，截至19日晚間，已造成至少44人死亡。哈瑪斯則回應「不知情」襲擊，並稱「致力維護停火」。

事後國防軍聲明，依照政治高層指示，已在當日晚間9時重新執行停火，但並未說明是否恢復早前暫停的人道援助。美國總統川普19日搭乘空軍一號返回華府時也證實，以哈停火協議「仍然有效」，而儘管哈瑪斯「的確相當躁動」，但他「相信領導層並未參與其中」。CNN描述，目前看來，川普斡旋的和平計畫挺過第一階段重大考驗。

以哈互控開火釀死傷仍是羅生門。不過，半島電視台報導指出，美國官員告訴部分新聞媒體，以軍通報哈瑪斯違反停火幾小時內，美方很快意識到實情並不單純。

根據半島電視台轉述，實際上，是一名以色列囤墾區居民駕駛推土機輾過未爆彈，引發爆炸。隨後，美國致電以色列，基本上要求以方「立刻停止行動」，美方實際傳達的訊息很明確：目前在加薩，美國說了算，停止空襲，並在20日恢復人道援助運送。

另一方面，范斯近日表示，必須在哈瑪斯解除武裝前，先在加薩建立安全架構。他指出，這需要部分海灣阿拉伯國家派遣維和部隊進入加薩，維持秩序與安全，范斯說，「我們甚至還沒有能確保哈瑪斯解除武裝的安全基礎設施」。美以多家媒體報導，范斯預計近日將訪問以色列，但具體日期尚不確定。