摩洛哥推社會改革計畫 鼓勵年輕人參與政治

國營媒體報導，面對青年領導的抗議活動，摩洛哥政府今天宣布一系列旨在鼓勵年輕人參與政治的措施，並承諾推動社會改革。

根據摩洛哥梅普新聞社（MAP）報導，2026年財政預算草案將改善社會服務，包括公共教育和醫療保健，這兩個領域是示威者要求政府改革的重點。

另一項草案則旨在促進公民參與公共生活，邀請「35歲以下年輕人參政」。這項措施將放寬年輕人參選資格，並提供高達75%的競選經費補助。

另一項草案則致力於加強政黨角色，提高其透明度，並幫助更多女性與年輕人加入政黨或創建新政黨。

這些改革是政府更廣泛推動強化「政黨行動」的一部分，目的是「使其能適應社會正在經歷的深刻變化」。

社會不平等仍是摩洛哥面臨的主要挑戰之一，地區差距大，公共與私營部門也有極大差距。