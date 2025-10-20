快訊

「台版柬埔寨」詐3.9億還虐死3人 主嫌「藍道」判無期徒刑定讞

無印良品股價翻倍的祕密 如何在大陸消費緊縮下突圍

羅浮宮7分鐘驚天竊案早有警訊 工會警告「1漏洞」沒人理

玻利維亞終結20年社會主義 選出親商中右翼總統

中央社／ 拉巴斯19日綜合外電報導

玻利維亞民眾今天選出一名支持商界的中右翼參議員擔任新總統，結束長達20年的社會主義統治，在此期間這個南美國家深陷經濟危機。

法新社報導，最高選舉法院（TSE）表示，在97%選票開出後，巴斯（Rodrigo Paz）得票率54.5%，右翼前臨時總統吉洛卡（Jorge "Tuto" Quiroga）得票率則為45.4%。

58歲的巴斯是前總統之子，他承諾推行「全民資本主義」經濟改革，包括權力下放、減稅與財政紀律，同時持續社會支出。

在美元與燃料短缺、年通膨超過20%的情況下，心力交瘁的選民在8月首輪選舉中拒絕支持前總統莫拉萊斯（Evo Morales）創立的走向社會主義運動（Movement Toward Socialism）。

玻利維亞正遭受數十年來最嚴重的經濟危機，加油站大排長龍的景象現已司空見慣。

56歲的家庭主婦裴納蘭達（Maria EugeniaPenaranda）說：「我們希望國家能有所改善。我們無法維持生計，人們受盡折磨，痛苦不堪。」

今天的選舉結束了一場經濟實驗，該實驗初期的興盛是靠莫拉萊斯將天然氣儲備國有化提供的資金所支撐的。

這波繁榮隨後轉為衰退，尤其在即將卸任的領導人阿爾斯（Luis Arce）執政下，出現燃料與外匯嚴重短缺。

歷屆政府對曾是經濟支柱的碳氫化合物產業投資不足。產量驟降，玻利維亞為了維持全民燃料補貼，幾乎耗盡美元儲備，甚至已沒有足夠資金來進口這些燃料。

玻利維亞

延伸閱讀

白俄推動烏俄和解 積極與烏克蘭建立聯繫

美烏重演白宮撕破臉！川普飆罵澤倫斯基逼割地止戰 「否則面臨毀滅」

北賽普勒斯變天 溫和派壓倒性勝出…有助恢復和平談判

美爆「無王運動」示威 700萬人上街抗議總統施政

相關新聞

阿聯酋航空貨機「香港機場衝出跑道墜海」釀2死 現場畫面曝光

南華早報報導，香港國際機場20日凌晨發生飛安事故，一架阿聯酋航空貨機在降落時衝出北跑道，疑似撞上一輛地勤車後墜入海中，造...

羅浮宮7分鐘驚天竊案早有警訊！工會警告1漏洞沒人理

法國國寶級博物館羅浮宮（Louvre Museum）19日上午遭竊，4名竊賊持電動工具闖入奪走8件王室珠寶後逃逸，這是自...

不夠愛國？在日本上一堂「慰安婦課」為何困難

二○一五年十二月二十八日，日本和韓國雙邊外長達成「日韓合意」，也就是雙邊就「慰安婦」問題達成「最終且不可逆」的協議。當時人在日本大阪留學的我，看到這則新聞時簡直難以置信──「慰安婦」問題並非日、韓雙邊的問題，為什麼雙邊政府能夠就此達成協議？台灣或是其他國家的「慰安婦」倖存者，她們的權益會不會因此被「不能代表自己的外國政府」給犧牲掉？

以色列誤判哈瑪斯開火實情曝光！美國急施壓收手

以色列及哈瑪斯19日短暫交火後，目前雙方已重回停火。以軍當日稱2名士兵在加薩遇襲喪生，指控哈瑪斯違反協議並展開報復空襲，...

32年前華航飛機也曾在香港衝出跑道墜海 另一起同樣遇「颱風劫」

香港國際機場今天發生事故，阿聯酋航空一架波音747貨機在降落時偏離跑道，撞上地勤車輛，墜入海中，造成兩人死亡，不禁令人回...

羅浮宮遭竊8珠寶能銷贓？內行指找回機率低 網推測：恐有金主指定

法國羅浮宮19日驚傳發生搶劫案，4名竊賊不到10分鐘竊走包括法蘭西皇帝拿破崙（Napoléon）時期和其他君主時期的珠寶，導致羅浮宮緊急閉館。對此，拍賣行行政總裁吉克洛指出，被竊走珠寶的名氣太大，幾乎無法銷贓物，就算拆解或單獨出售也沒用，但有不少網友推測，可能幕後有「金主指定」，所以不會有銷贓問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。