32年前華航飛機也曾在香港衝出跑道墜海 另一起同樣遇「颱風劫」

香港國際機場今天發生事故，阿聯酋航空一架波音747貨機在降落時偏離跑道，撞上地勤車輛，墜入海中，造成兩人死亡，不禁令人回想起華航也曾發生過在香港衝出跑道墜海的事故。

華航先前在香港新、舊機場曾經分別發生兩起事故，兩起都是在颱風的惡劣天候下發生。一起是1993年華航605號班機在啟德機場因颱風墜海，另一起是1999年華航642號班機在赤鱲角機場因颱風墜毀翻覆。

在1999年8月22日，華航642號班機載著300名乘客及15名機組人員，欲在颱風「山姆」影響之下的惡劣天氣中降落香港國際機場（赤鱲角機場）時發生意外。班機在跑道降落時，因強烈側風導致重著陸。右側起落架因撞擊力過大斷裂，右機翼燃料槽隨後起火，飛機失控翻覆，最終倒置在跑道旁草地，並發生爆炸，造成機上3人死亡，50人重傷。事發時機場已懸掛八號西北烈風或暴風訊號，天氣正是狂風暴雨，抑制了火勢，否則意外傷亡可能不止此數。

當時這起事件也成為是香港赤鱲角國際機場1997年7月6日啟用以來的最重大事故。

在更早的1993年11月，華航班機也發生在香港啟德機場衝出跑道末端墜入海中、造成機上23人受傷的事故。

事發時香港正受颱風「艾拉」吹襲，香港天文台當時正懸掛三號強風信號。華航605號班機搭載了274名乘客、22名機組員，從桃園飛往香港啟德機場。據一些未受傷的乘客表示，飛機著陸後未即時減速，反而繼續加速滑行，直至臨衝入海前數百米才開始急減速，結果衝出跑道並墜入跑道盡頭的海中，幸好機上296人全部獲救，其中23人輕傷送醫院，都無大礙。當時的機型是波音747型客機。

此外，該事故和香港舊機場，也就是啟德機場的地理位置可能也有關聯，原因是臨近海邊，在降落時容易受到側風影響，尤其是東北風。啟德機場也素有「最危險機場」稱，因為機場緊鄰市區高樓和山脈，且只有一條跑道，迫使機師在降落時進行極具挑戰的「棋盤式」轉彎，也就是先在香港高樓大廈上方低空飛行，然後進行急劇的右轉彎，以便與跑道對齊，若遇惡劣天候更是困難重重。